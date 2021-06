16.06.2021, 18:08 Uhr

Impfzentren: Annäherung zwischen Spahn und Holetschek?

In der Debatte um Impf-Ressourcen bahnt sich ein Kompromiss an: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek will "Impfzentren 2.0" installieren, Jens Spahn ist bereit, über September hinaus deutschlandweit Impfzentren zu betreiben. Eine Analyse.