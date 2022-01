Holetschek sieht Impfpflicht als einzige "Exitstrategie"

Nachdem am Nachmittag der Bundestag in einer Orientierungsdebatte über ein Gesetz zur Corona-Impfpflicht beraten hat, diskutierte am Mittwochabend auch die "Münchner Runde" über dieses umstrittene Thema. Dabei ging es in der BR Fernsehsendung teils noch hitziger zu als in Berlin.

Klar für eine allgemeine Impfpflicht positionierte sich der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). "Bei all den schwierigen ethischen und rechtlichen Fragen, die zu klären sind, sehe ich es als Ultima Ratio und Exitstrategie aus dieser Pandemie", sagte er. "Wir können mit der allgemeinen Impfpflicht den Weg aus dieser Pandemie finden. Deswegen spreche ich mich klipp und klar dafür aus." Die einrichtungsbezogene verpflichtende Impfung könne nur ein erster Schritt sein.

Holetschek: Niemand führt gerne eine Pflicht ein

Dabei mache es sich die Politik nicht leicht mit dieser Entscheidung. "Eine Pflicht einzuführen macht keiner, wenn es anders geht", betonte er. In der Gesellschaft gebe es aber inzwischen "Konsens" darüber, dass die Impfpflicht nötig sei. Holetschek würde diese am liebsten auf zwei Jahre befristen. Er wiederholte in der Sendung seine Forderung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Frage deutlich Stellung beziehen und einen eigenen Gesetzesvorschlag liefern solle. Außerdem kritisierte er, dass sich der Kanzler in der Orientierungsdebatte nicht selbst zu Wort gemeldet hat.

Die Fraktionschefin der Grünen im Landtag Katharina Schulze stimmte ihm zumindest in Bezug auf die allgemeine Impfpflicht zu. Es sei ein Fehler der Politik gewesen, diese von vornherein komplett auszuschließen. Um aus der "Dauerschleife" der Corona-Pandemie zu kommen, brauche es eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, so Schulze. Denn die Pandemie drücke inzwischen zu sehr "auf die Seele".

FDP-Politikerin Teuteberg bezeichnet Impfpflicht als "unverhältnismäßig"

Die FDP-Politikerin Linda Teuteberg hingegen widersprach Holetschek und Schulze heftig. "Ich halte eine allgemeine Impfpflicht weder für verhältnismäßig verfassungsrechtlich, noch für praktisch gut umsetzbar und durchsetzbar und auch für politisch nicht klug", sagte sie. Denn die derzeit verfügbaren Impfstoffe würden nicht ausreichend gegen eine Infektion schützen. Und mit welchen Maßnahmen Impfverweigerer rechnen müssen, sei auch noch nicht klar.

Mit Katharina Schulze und FDP-Politikerin Linda Teuteberg standen sich damit zwei weit entfernte Positionen gegenüber - obwohl die beiden Parteien in der Ampel-Koalition gemeinsam regieren. Doch Teuteberg hat zusammen mit Parteikollege Wolfgang Kubicki und weiteren FDP-Abgeordneten bereits einen Antragsentwurf gegen eine allgemeine Impfpflicht unterschrieben. Die FDP-Bundestagsfraktion ist in Sachen Impfpflicht gespalten.