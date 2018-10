Hohenschönhausen: Belästigte Frauen melden sich erneut zu Wort

In der Debatte über Mobbing und sexuelle Belästigungen in der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen haben sich die betroffenen Frauen befremdet über die öffentliche Diskussion geäußert. Diese sei "in eine bedenkliche Schieflage" geraten, schreiben die sechs Frauen laut "Tagesspiegel" in einem neuen Brief an den Stiftungsrat. Sie seien schockiert, dass Politiker, Mitglieder des Stiftungsbeirates und Journalisten "das unangemessene und belästigende Verhalten von Vorgesetzten in der Gedenkstätte weiterhin ausblenden", schreibt das Blatt unter Berufung auf das ihm vorliegende Schreiben.

Kultur des "Wegschauens"

Auch werde der vor zwei Wochen von seinen Aufgaben entbundene Gedenkstätten-Leiter Hubertus Knabe mit der Gedenkstätte gleichgesetzt. Den betroffenen Frauen werde "eine Beschädigung der Diktaturaufarbeitung" vorgeworfen. Ferner beklagten die Verfasserinnen "Ungläubigkeit" gegenüber ihren Darstellungen, die in "Abwehrreflexen und Leugnungsstrategien" mündeten. Durch den Verlauf der öffentlichen Debatte würden nicht die Betroffenen geschützt, sondern die Verantwortlichen. Dies befördere eine "Kultur des Wegschauens, des Deckens und der Verharmlosung dieser Vorgänge und des stillschweigenden Akzeptierens".

Bis heute "kein Wort des Bedauerns"

Die sechs Frauen waren nach eigener Darstellung unterschiedlich von Übergriffen und sexueller Belästigung durch Vorgesetzte betroffen. "Diese Belästigungen und Grenzüberschreitungen sind Teil der bestehenden Machtstrukturen in der Gedenkstätte", heiße es in dem Brief weiter. Das fehlende Problembewusstsein der Verantwortlichen zeige sich auch darin, "dass bis heute kein Wort des Bedauerns oder gar der Entschuldigung - weder informell noch öffentlich - geäußert wurde.

Abgesetzter Direktor Knabe dementiert auf Twitter

"Nach Tagen des Schweigens hatte sich am Dienstag der abgesetzte Direktor Knabe erstmals im Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort gemeldet und alle Mobbing-Vorwürfe zurückgewiesen. Die Behauptung, dass in Hohenschönhausen ein Klima der Angst und des Mobbings geherrscht habe, sei falsch: "Ich selbst habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer fair und respektvoll behandelt", beteuerte Knabe. Mit großem Bedauern verfolge er die jüngste Berichterstattung über die Gedenkstätte. Sie werde der engagierten Arbeit dieser wichtigen Einrichtung und ihrer Mitarbeiter nicht gerecht und beschädige auch das Anliegen der Aufarbeitung der SED-Diktatur insgesamt.