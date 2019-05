Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl ist nach jahrzehntelangem Abwärtstrend erstmals wieder deutlich gestiegen: Einer ersten Schätzung zufolge kletterte die Wahlbeteiligung in Europa auf knapp 51 Prozent. Das teilte das Europaparlament am Sonntag in Brüssel mit. Demnach rechnet man mit der höchsten Wahlbeteiligung "seit mindestens zwanzig Jahren". Mitgerechnet seien alle EU-Länder bis auf Großbritannien.

61,5 Prozent der Deutschen gingen zur Wahlurne

In Deutschland zeichnet sich bei der Europawahl ein deutlich größeres Interesse ab als vor fünf Jahren. 61,5 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland haben laut vorläufigen Zahlen ihre Stimme abgegeben. Damit ist die Wahlbeteiligung die höchste seit 1994. Die höchste Beteiligung bei einer EU-Wahl in Deutschland gab es 1979 mit 65,7 Prozent - damals aber nur in Westdeutschland. Bei der Europawahl 2014 lag die Wahlbeteiligung bei 48,1 Prozent.

Hohe Wahlbeteiligung auch in Bayern

Auch in Bayern ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zur vergangen Wahl stark gestiegen. 60,9 Prozent der Bayern haben sich laut vorläufigen Zahlen an der Europawahl beteiligt. 2014 waren es 40,9 Prozent. Damit ist der Abwärtstrend gestoppt - in den letzten 40 Jahren war die Wahlbeteiligung bei der Europawahl kontinuierlich gefallen.

In drei niederbayerischen Städten liegt die Beteiligung zum Beispiel weit über der Beteiligung der letzten Europawahl. In Passau sind 58,72 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gegangen. In Landshut 58,5 Prozent und in Straubing waren es 50 Prozent.

Höhere Wahlbeteiligung auch in Spanien, Italien und Österreich

In anderen EU-Staaten zeichnet sich ebenfalls eine rege Wahlbeteiligung ab. In Frankreich und Spanien gaben mehr Wähler als 2014 ihre Stimme ab, wie Wahlbehörden mitteilten. Am größten war die Zunahme in Spanien, wo zugleich Regional- und Kommunalwahlen stattfanden. Schätzungen zufolge könnte die Beteiligung in Frankreich am Ende 54 Prozent erreichen - das wäre auch dort der höchste Wert seit 1994.

Auch in Österreich zog die Europawahl mehr Menschen an die Urnen als vor fünf Jahren. Die Beteiligung könnte erstmals seit 1996 bei mehr als 50 Prozent liegen. 2014 erreichte sie in Österreich einen Wert von 45,4 Prozent. Auch in Ungarn, der Slowakei und Polen stieg die Wahlbeteiligung.

In Italien stimmten bis 19.30 Uhr 43,25 Prozent der Wahlberechtigten ab. 2014 waren es zu dieser Zeit 41,71 Prozent, also etwas weniger. Die Wahllokale schließen hier um 23.00 Uhr.

Auch in der Slowakei, Rumänien und Polen gingen mehr Leute zur Wahl

In der Slowakei zeichnet sich nach inoffiziellen Schätzungen von Medien und Parteien eine Wahlbeteiligung von 20 Prozent ab. Das wäre die bisher höchste Beteiligung, die es in dem Euro-Land jemals bei einer Europawahl gegeben hat. Vor fünf Jahren gingen nur 13 Prozent der slowakischen Stimmberechtigten zur Wahl.

Auch in Rumänien, Dänemark und Polen lagen die ersten Schätzungen der Wahlbeteiligung deutlich über der vor fünf Jahren.

Weniger Wähler auf Malta und in Bulgarien

Auf Malta - wo die Wahl schon zu Ende ist - stimmten nach Angaben der Wahlkommission 72,6 Prozent der Wähler ab. Das ist etwas weniger als 2014 (74,8 Prozent).

Im ärmsten EU-Land Bulgarien war die Beteiligung nach einer Zwischenbilanz ebenfalls niedriger als vor fünf Jahren.

Die Wahlbeteiligung in Portugal lag nach Erhebungen verschiedener Medien lediglich zwischen 30 und 35 Prozent. Damit war der Rekord der niedrigsten Wahlbeteiligung bei Europawahlen in Portugal in Gefahr: Bei der letzten Abstimmung im Jahr 2014 hatten nur 33,8 Prozent ihre Stimme abgegeben.

Weber: Hohe Wahlbeteiligung sei "wichtigste Nachricht"

CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber pocht nach der Europawahl auf größeren Einfluss des Europaparlaments bei politischen Inhalten und Personalentscheidungen in Brüssel.

Die in ganz Europa gestiegene Wahlbeteiligung sei die "wichtigste Nachricht", sagte Weber am Sonntagabend im Bayerischen Fernsehen. "Das ist eine klare Stärkung des Europäischen Parlaments in den anstehenden Gesprächen", betonte Weber. "Das Europäische Parlament ist der Ort, wo die Bürgerinnen und Bürger Europas vertreten werden, und muss jetzt auch maßgeblich Einfluss auf die Inhalte und auf die Personalentscheidungen auf europäischer Ebene haben."