Hohe Strompreise, fehlende Ladepunkte: Lohnen sich E-Autos?

Im Berliner Kanzleramt gab es einen ersten Mobilitätsgipfel: Olaf Scholz (SPD) und einige Kabinettskollegen diskutierten dabei mit Vertretern der Auto-Industrie, der Gewerkschaften, der Wirtschaft sowie Ländern und Kommunen über die Zukunft der Autobranche. Auch wenn es keine konkreten Vereinbarungen oder Beschlüsse gegeben hat, bekräftigt wurde das Ziel, bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf die deutschen Straßen zu bekommen.

Hohe Strompreise verunsichern Verbraucher

2022 wurden über 470.000 reine Elektrofahrzeuge zugelassen, so viele wie noch nie. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem die reduzierte Förderung von Elektroautos und Plug-in-Hybriden für das neue Jahr noch einmal für einen Schub gesorgt hatte. Mehr als jedes zweite, neu zugelassene Auto fuhr im vergangenen Dezember elektrisch. Der Boom dürfte sich vorerst nicht fortsetzen. Viele Verbraucher sind angesichts hoher Strompreise und immer noch durchweg teurer E-Modelle der Hersteller verunsichert.

Wegen der extrem hohen Strompreise scheint der bislang wirtschaftliche Vorteil von E-Autos gegenüber Verbrennern dahin. Wer sein Elektrofahrzeug allerdings zuhause, mit einer Wallbox und sogar über eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Hausdach laden kann, liegt im Lade- bzw. Tankvergleich zu den Verbrennern immer noch vorn. Was das Laden unterwegs angeht, wird es schon weit schwieriger, klare Aussagen zu treffen, da die Berechnungen stark vom Automodell und den jeweiligen Ladetarifen abhängen.

ADAC: Bei schweren Limousinen sind Verbrenner günstiger

Bei aktuellen Reichweiten- und Kostenvergleichen des ADAC schneiden beispielsweise die günstigsten E-Auto-Modelle, meist Kleinwagen, auch bei Ladesäulenpreisen von 65 Cent je KWh auf 100 Kilometer noch ähnlich ab wie die jeweiligen Verbrenner. Bei schweren Limousinen oder Schnelladern mit 79 Cent je KWh verschiebt sich derzeit der Preisvorteil jedoch zugunsten der vergleichbaren Fahrzeuge mit Verbrennermotor - allerdings nur unter der Prämisse, dass Strom- und Spritpreise in einem ähnlichen Verhältnis stehen wie zur Zeit.

Der finanzielle Mehrwert eines Elektrofahrzeugs sollte aber nicht auf die reinen Betriebskosten für Laden oder Tanken reduziert werden, sagt Katrin van Randenborgh vom ADAC. "Die Betriebskosten, also die Ausgaben für Strom und Sprit, machen nur einen geringen Teil an den Gesamtkosten aus. Und hier stehen auf der Habenseite für die Elektromobilität vor allem auch die geringen Wartungs- und Reparaturkosten. Die sind einfach deutlich geringer als beim Verbrennerfahrzeug."

Weiterhin Förderung für E-Autos

Die Anschaffung von Elektrofahrzeugen wird außerdem immer noch mit bis zu 6.750 Euro gefördert, Stromer sind zehn Jahre lang von der Kfz-Steuer befreit und die Versicherungen gewähren Rabatte. Außerdem lässt sich über den Emissionshandel der sogenannte THG Bonus geltend machen, was nochmal 300 bis 350 Euro pro E-Auto bringt. Was die Gesamtkosten angeht, sind E-Fahrzeuge – auch bei Strom-Rekordpreisen – also immer noch günstiger als vergleichbare Verbrennermodelle.

Durch eine neue Ladesäulenverordnung und gezielte Förderprogramme hat sich die Ladeinfrastruktur in den letzten Jahren stark verbessert. Allerdings gibt es deutschlandweit große Unterschiede. In Bayern können beispielsweise mittlerweile mehr als 12.000 Ladepunkte - davon über 1.500 Schnelllader - öffentlich angefahren werden. Das ist ein Spitzenwert. Dennoch bräuchte es auch im Freistaat bis 2030 sechsmal so viele wie bisher. Grundsätzlich wird auch darüber diskutiert, ob es überhaupt primär eine kommunale Aufgabe ist, für genügend Ladesäulen zu sorgen.

Ladeinfrastruktur abhängig vom Standort

Zudem ist nicht jeder Standort für mögliche Interessenten als Betreiber von Ladesäulen attraktiv. Schließlich rechnet sich eine Ladesäule nur dann, wenn möglichst viele Menschen sie auch nutzen. "Gerade der Ausbau der Ladeinfrastruktur in dünn besiedelten Gebieten ist Voraussetzung für den Durchbruch der Elektromobilität und von zentraler Bedeutung für die Verkehrswende", sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing.

Eine schnelle und erfolgreiche Verkehrswende könne nicht ausschließlich auf Rosinenpickerei aufgebaut werden, also der Errichtung profitabler Schnellladesäulen entlang von Autobahnen. Nach VKU-Angaben sind mehr als die Hälfte aller Ladesäulen in Deutschland in kommunaler Hand. Auch die großen Energieversorger, allen voran EnBW und Unternehmen wie IKEA, Aldi oder McDonalds betreiben Ladesäulen in Deutschland.

Bürokratie hemmt Ladesäulen-Aufbau

Immer wieder ein Zankapfel im kommunalen Bereich: Die Verfügbarkeit oder Bereitstellung entsprechender Flächen, auf denen Ladesäulen errichtet werden können. "Beispielsweise wenn Zufahrtsregelungen oder Denkmalschutz dem Aufbau einer öffentlichen Ladesäule entgegenstehen", sagt Guido Weißmann von Bayern Innovativ. "Hier versucht der Freistaat Bayern durch rechtliche Anpassungen den Aufbau weiter zu erleichtern, beispielsweise bei Baugenehmigungen. Aber manche Vorgaben liegen auch außerhalb des rechtlichen Zugriffs durch den Freistaat." Weißmanns "Kompetenzstelle E-Mobilität" in Nürnberg ist eine Art Vermittler zwischen Kommunen, Unternehmen und Ladesäulenbetreibern.

Was immer wieder hemmt, ist die Bürokratie, klagt Michael Hajesch, Geschäftsführer von IONITY, einem Joint Venture mehrerer Automobilhersteller wie BMW, VW sowie Audi und Porsche, Mercedes Benz oder Ford, das Ladesäulen in 24 europäischen Ländern aufbaut und betreibt. "Wir diskutieren heute etwa über die Farbe und Höhe der Anfahrschutz-Poller. Genehmigungsverfahren von sechs bis zwölf Monaten sind eher die Regel. Wir verschicken heute mehrere Aktenordner je Bauantrag. Eine Digitalisierung der Planungs- und Genehmigungsprozesse kann hier einen wesentlichen und entscheidenden Beitrag leisten." In den kommenden Jahren plant IONITY europaweit mehr als tausend Ladestationen mit über 7.000 Ladepunkten.

Mangelware: Private Ladepunkte in Mehrfamilienhäusern

Problematischer als die Zahl öffentliche Ladepunkte sind aber immer noch private Ladepunkte in den Städten, in Mehrfamilienhäusern und in Tiefgaragen. Theoretisch haben Wohnungseigentümer einen Rechtsanspruch darauf, eine Ladestation für ihr Elektrofahrzeug in der gemeinsamen Tiefgarage oder dem Parkplatz installieren zu dürfen. In der Praxis heißt das aber insbesondere für Mieter, dass sie darauf angewiesen sind, dass der Eigentümer ihr Anliegen in die Eigentümerversammlung hineinträgt.

"Man war in der Vergangenheit ganz stark auf das Einfamilienhaus fokussiert und hat dort Wallboxen gefördert und den öffentlichen Raum", stellt Katrin van Randenborgh vom ADAC fest, "aber um es wirklich in die Breite zu tragen, wird es wichtig sein, dass auch in Mietshäusern tatsächlich Lademöglichkeiten bestehen, dass die Stromnetze ertüchtigt werden, das ist noch eine Riesenaufgabe." Die Rechtssprechung wird erst noch zeigen müssen, inwieweit auch Mieter tatsächlich ein Anrecht auf einen Ladepunkt haben.

Reichweite: Im Alltag weniger entscheidend, aber für Reisen

Viele Autofahrer haben – das zeigen Umfragen immer wieder – bei Stromern vor allem wegen der Reichweite Bedenken. Im Alltag spielt dieser Aspekt jedoch meist eine untergeordnete Rolle. Nicht jeder ist Vertreter oder Langstrecken-Pendler. Laut einer Mobilitätsstudie des Bundesverkehrsministeriums fahren die Menschen in den Metropolregionen täglich etwa 22 Kilometer mit dem Auto. Auf dem Land sind es im Schnitt nur 15 Kilometer mehr. Also sind es eher Kurzstrecken, die wir täglich mit dem Auto zurücklegen.

"Die meisten Leute laden tatsächlich zu 80 Prozent zuhause. Dann habe ich die täglichen Fahrten, so um die 36 Kilometer, und dann stecke ich das meiste Gehirnschmalz in die Fahrten, wo ich etwas länger fahre, nach Köln, nach Berlin oder nach Frankfurt", sagt Monika Dernai, Leiterin Urbane Mobilität der BMW-Group in München. "Da muss man sich ein bisschen überlegen, wie man lädt." Selbst Klein- und Mittelklassewagen schaffen derzeit locker zwischen 300 und knapp 500 Kilometer. Wenn es kalt ist und die Heizung an ist, steigt der Verbrauch natürlich schneller. Aber viele sind überrascht, wie lange so eine volle Ladung hält. Etwa zwei Wochen schaffen viele E-Auto-Fahrer, wenn sie entsprechend sparsam fahren und die Rekuperation (Energie-Rückgewinnung) optimal nutzen.

Car-Sharing statt mehr E-Autos

Grundsätzlich kann es kaum das Ziel einer nachhaltigen Verkehrswende sein, die derzeit 48 Millionen Autos mit Verbrennermotor über die Jahre in 48 Millionen E-Autos zu verwandeln. In den ländlichen Regionen wird es nach wie vor Autos brauchen, in den Städten und Metropolregionen sind andere, innovativere Ideen gefragt, schon angesichts der Stauproblematik.

"Eigentlich geht es erst darum, die Wohnquartiere 'aufzuräumen', also lebensfreundlicher zu machen, den Verkehr dort insgesamt zu reduzieren", sagt Guido Weißmann von Bayern Innovativ. "Wir reden dann über Car-Sharing-Konzepte und Vergleichbares sowie neue Mobilitätslösungen und das, was dann noch elektrisch als Pkw vorhanden sein muss, das kann man dann leichter elektrifizieren – und dann findet man eine Lösung, auch was die Anzahl der Ladepunkte angeht."