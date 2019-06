Hohe Gefährdungslage: So viele Rechtsextremisten wir noch nie

Die Zahl der vom Verfassungsschutz registrierten Rechtsextremisten betrug im vergangenen Jahr 24.100. Das sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts in Berlin. Das sei ein Plus von 100 Menschen. Die Zahl gewalttätiger Rechtsextremisten habe bei 12.700 gelegen. Insbesondere wegen der "hohen Waffenaffinität" der Szene seien die Zahlen "besorgniserregend", so Seehofer. In diesem Bereich bestehe eine "hohe Gefährdungslage".

Rechtsextremismus kein regionales Problem

Der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, betonte, dass Rechtsextremismus kein regionales, sondern ein bundesweites Problem sei. Auffallend sei die hohe Gewaltbereitschaft. Rechtsextremisten seien inzwischen selbstbewusster in ihrem Auftreten, sagte er. Sie veranstalteten Musikkonzerte und Kampfsportveranstaltungen, internationale Kontakte würden weiter gefestigt. Der Fall um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zeige auf brutale Weise, wie aus Einschüchterungsversuchen und Bedrohungen reale Gewalt entstehe, betonte Haldenwang. Der 65-jährige Lübcke war Anfang Juni vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Der CDU-Politiker war in rechten Kreisen verhasst, weil er eine humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen befürwortete.

Islamistischer Anschlag jederzeit möglich

Auch die Zahl der Islamisten in Deutschland nimmt zu. Sie stieg um rund 750 auf 26.560 Menschen. Damit bestehe in diesem Bereich weiterhin eine "hohe Gefährdungslage", erklärte Seehofer. Ein Anschlag sei jederzeit möglich. Besonders die IS-Rückkehrer aus Syrien und dem Irak stellten ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Laut Haldenwang bezieht sich diese Gefahr nicht nur auf die Kämpfer selbst, sondern auch auf die Frauen und Kinder. Man müsse darauf achten, dass keine neue Generation von Dschihad-Kämpfern entstehe.

Zahl der Reichsbürger gestiegen

Einen deutlichen Anstieg registrierten die Behörden Seehofer zufolge auch bei den Reichsbürgern. Deren Zahl stieg um 13 Prozent auf 19.000, 950 gelten als rechtsextrem. Auch sie hätten eine große Affinität zu Waffen. Die Reichsbürger behinderten Gerichte, Polizei und Behörden in der Arbeit.

"Es gibt zahlreiche Bedrohungen für unsere freiheitliche Demokratie." Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Er sei zwar sehr für das Motto 'Leben und Leben lassen', wenn es aber um den Schutz des Landes und der Menschen gehe, brauche man einen starken Staat und einen starken Verfassungsschutz.