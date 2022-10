Hohe Gaspreise: Deutsche kaufen verstärkt Ölheizungen

Ölheizungen erleben in Deutschland derzeit ein kleines Comeback. "Von Anfang Januar bis Ende Juli wurden zwölf Prozent mehr Ölheizungen im Vergleich zum Vorjahr von den Herstellern ausgeliefert", sagt ein Sprecher des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Demnach wurden in dieser Zeit rund 29.000 Anlagen in Deutschland in den Verkehr gebracht.

Grund sind die hohen Gaspreise

Hintergrund ist der geringere Preisanstieg im Zuge der Energiekrise bei Heizöl gegenüber Gas. Laut Berechnungen des Vergleichsportals Verivox hat sich Gas innerhalb eines Jahres um rund 235 Prozent verteuert, Heizöl ist dagegen um 114 Prozent teurer geworden. Allerdings gelten Ölheizungen als Auslaufmodell. Ab 2024 will die Bundesregierung den Einbau reiner Ölheizungen nur noch in wenigen Ausnahmefällen erlauben.

In Bayern heizen rund Dreiviertel der Haushalte mit Öl oder Gas. Häufig handelt es sich um alte Heizungen - so sind nach Erhebungen des Landesverbands für das Bayerische Kaminkehrerhandwerk mehr als zwei Drittel der Ölheizungen in Bayern bereits älter als 20 Jahre. Nur ein Viertel der Haushalte im Freistaat besitzt moderne, umweltfreundliche Alternativen mit Wärmepumpe, Biomasse oder Fernwärmeheizungen.