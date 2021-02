Hohe Erwartungen vor dem Corona-Impfgipfel

Politiker und Verbandsvertreter fordern vom Corona-Impfgipfel am Montag mehr Klarheit über Zeitpläne, Prioritäten für Bevölkerungsgruppen und verfügbare Impfstoffe. Angesichts erheblicher Kritik am schleppenden Impfstart und der Produktionsprobleme bei einigen Herstellern will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über die Lage beraten. An der Videoschalte werden auch mehrere Bundesminister, Impfstoffhersteller sowie Vertreter der EU-Kommission teilnehmen.

Vorschläge für eine Not-Impfstoffwirtschaft

Wenige Tage vor dem Impfgipfel hat Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) eine höhere Produktion von Vakzinen vorgeschlagen - mithilfe staatlich gelenkter "Not-Impfstoffwirtschaft". Er bekenne sich zur sozialen Markwirtschaft, aber es gebe wegen der Corona-Pandemie eine Notlage, die auf längere Sicht die Marktwirtschaft fundamental beschädigen könne, sagte Söder der "Welt". Deshalb sollte es nach Ansicht des CSU-Chefs eine Not-Impfstoffwirtschaft geben, in der der Staat klare Vorgaben macht. Es bräuchte mehr Produktionskapazitäten und schnellere Genehmigungsverfahren.

Grünen-Chef Robert Habeck forderte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe ebenfalls eine "Not-Impfstoffwirtschaft", um mehr Impfstoff zu produzieren. Alle Pharmakonzerne seien "unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen", verlangte Habeck. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, sagte der "Bild am Sonntag", dass jede mögliche Produktionsstätte auf Corona-Impfstoffe umgestellt werden müsse. "Zugelassene Impfstoffe müssen im Notfall auch mit einer Zwangslizensierung von anderen produziert werden", so Weber.

Pharmaindustrie warnt vor überzogenen Erwartungen an Impfgipfel

Der Verband der deutschen Pharma-Unternehmen warnt vor überzogenen Erwartungen an den Impfgipfel an diesem Montag. "Eine Impfstoff-Fabrik ist kein Bücherregal aus dem Möbelhaus, das man schnell aufbauen kann", sagte der Präsident des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller, Han Steutel, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wäre es so, hätten wir es doch längst gemacht." Für die komplexe Herstellung von Impfstoffen seien geeignete Produktionsanlagen und qualifiziertes Personal nötig.

Forderung nach verlässlichen Lieferungen

Der derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), erwartet vom Impfgipfel an diesem Montag, dass dort Klartext geredet und pragmatische Lösungen gefunden werden. "Wenn wir nicht riskieren wollen, das Vertrauen der Menschen in die Impfung zu gefährden, brauchen wir jetzt endlich Verlässlichkeit bei den Lieferungen und eine längerfristige Planbarkeit der Liefermengen", betonte der CSU-Politiker.

Laut Gesundheitsministerium wurden seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland über 3,5 Millionen Dosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen gespritzt. Bis zum 22. Februar würden mindestens weitere fünf Millionen Impfdosen an die Länder geliefert. Biontech und Astrazeneca lieferten den Bundesländern bis zum 22. Februar 1,747 Millionen Dosen mehr als bisher geplant. Damit würden auch vorübergehende Engpässe beim Moderna-Impfstoff "mehr als ausgeglichen", teilte das Ministerium via Twitter mit.

Altmaier: Festhalten an zentraler Beschaffung über EU

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verteidigte in der "Welt am Sonntag" die zentrale Beschaffung des Impfstoffs über die Europäische Union. Er sehe dabei keine offenkundigen schweren Fehler. Zum Streit über die geringeren Liefermengen des Impfstoffs des Pharmakonzerns AstraZeneca sagte er: "Sollte sich herausstellen, dass einzelne Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten, muss über rechtliche Konsequenzen entschieden werden." Offene Fragen sollten am Montag beim Impfgipfel geklärt werden.

Städtetag fordert eindeutige Antworten

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, forderte Klarheit. "Die Städte erwarten keine vagen Versprechungen mehr, sondern eindeutige Antworten auf die zwei wesentlichen Fragen: Wann gibt es ausreichend Impfstoff? Wann wird welcher Impfstoff ins Impfzentrum geliefert", sagte Dedy der Deutschen Presse-Agentur. "Zurzeit können wir dort wegen der geringen Impfstoffmengen nur mit angezogener Handbremse agieren", beklagte Dedy. Aus seiner Sicht müssten auch die Städte beim Impfgipfel dabei sein. "Wer hat denn die Impfzentren errichtet und hält sie jetzt vor?", fragte Dedy.

Auf mehr Tempo beim Impfen setzt auch die Wirtschaft. "Die Anpassung unserer Impfstrategie und die Steigerung der Impfgeschwindigkeit ist ein zentraler Wettbewerbsvorteil. Hier müssen wir besser werden", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Er betonte: "Wir bewältigen diese Krise nur, wenn wir konsequent durchimpfen."

Impfstrategie: Wer wird vorrangig geimpft?

Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca arbeiten Bund und Länder an einer Anpassung der bisherigen Impfstrategie. Ein Ergebnis zeichnete sich in einer Videoschalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Samstag bereits ab: Das Präparat soll, entsprechend einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), lediglich an 18- bis 64-Jährige geimpft werden.

Bundesgesundheitsminister Spahn unterstrich am Samstag bei einem so genannten Townhall-Meeting die Notwendigkeit der derzeitigen Priorisierung: Demnach sollen zuerst Menschen über 80 Jahren sowie Pflegekräfte geimpft werden, und zwar anfangs im stationären und dann im ambulanten Bereich. Spahn bat die Bevölkerung um Geduld: "Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr Zug um Zug", betonte er. "Ich bitte einfach um ein Stück Vertrauen", man werde nach und nach die Angebote ausweiten.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, forderte, mit der Verfügbarkeit des Impfstoffes von Astrazeneca in der Fläche sollte das Impfen der Seren von Biontech/Pfizer und Moderna an Menschen unter 65 Jahren vorerst gestoppt werden. "So kann die ältere Generation mit den für ihre Altersgruppe hochwirksamen Vakzinen schneller versorgt werden", sagte Brysch.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) Thomas Mertens betonte, man müsse die Priorisierung der Bevölkerungsgruppen nach dem jeweiligen berechenbaren Risiko vorzunehmen. "Wir gehen nach verfügbaren Daten über tatsächliche Risiken vor", sagte er. Von solchen begründbaren Kriterien dürfe man nicht abweichen.