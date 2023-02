Hohe Energiepreise: Was Experten von der Regierung fordern

Der etwa 30-seitige Katalog an Empfehlungen der Expertenkommission zum Umgang mit der seit dem Ukraine-Krieg andauernden Energiekrise sei von der Bundesregierung nicht ausreichend umgesetzt worden. Das kritisieren der Caritasverband, der Mieterbund und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung.

Gaspreisbremse reicht nicht aus

Lediglich die von den Experten vorgeschlagene Übernahme der Gas-Abschlagszahlung im Dezember sowie die Gaspreisbremse seien verwirklicht worden. Dies reiche jedoch nicht als Antwort der Politik auf die Energiekrise.

"Um schnell und sozial ausgewogen" vorzugehen, haben man im vergangenen Oktober Hilfsfonds für bedürftige Haushalte vorgeschlagen, erinnert Eva Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Caritas-Verbandes. Doch diese Unterstützung würde bislang fehlen.

Zu wenig Beratungsangebote

Auch nachhaltige Maßnahmen, um das Energiesparen zu fördern, seien bisher nicht gekommen. Obwohl man wisse, "dass Gas und Strom nachhaltig knapp und teuer sein" werden. Umso wichtiger seien entsprechende Informationskampagnen und individuelle Beratungsangebote. Denn Energie müsse auch in Zukunft sorgsam verwendet werden, nicht nur über einige Monate hinweg.

Auf Dauer weniger Energie verbrauchen

Die Menschen in allen Bevölkerungskreisen müssten lernen, dauerhaft Energie einzusparen. Dazu brauche es ein nachhaltiges Energiebewusstsein, so Welskop-Deffaa. Dies müsste in der Bevölkerung geschaffen werden und in den Köpfen der Menschen ankommen.

Ärger über Ablehnungsbescheid

Die Caritas-Präsidentin erklärt: "Aus unserer Erfahrung wissen wir, wie viel passgenaue Energieberatung ausrichten kann – professionell, ehrenamtlich, auf Augenhöhe und im vertrauten Sozialraum." Sie denkt dabei an konkrete Angebote für Studenten, Familien, Rentner. Welskop-Deffaa ärgert sich über einen Ablehnungsbescheid der Bundesregierung. Mehrere Wohlfahrtsverbände hätten das Familienministerium um Unterstützung für ein Beratungsangebot gebeten. Ohne Erfolg.

Menschen sollen aus Überzeugung Energie sparen

Eva Maria Welskop-Deffaa "Wir hoffen sehr, dass in dem Zuständigkeits-Ping-Pong zwischen den Ressorts bald eine Lösung gefunden wird.“ Erst dann könnten erfolgversprechende Beratungsangebote aufgebaut werden. Und die müssten vor dem Sommer starten, damit sich mit Blick auf den kommenden Winter "viele Menschen aus Überzeugung dazu verpflichtet sehen, energiebewusst zu handeln".

Bisherige Gas-Einsparung zu gering

Auch Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beklagt, dass zu wenig Gas gespart werde. Statt der empfohlenen 25 Prozent betrage die Einsparung nach den aktuellen Zahlen nur 14 Prozent. "Wir müssen die Menschen motivieren, Gas zu sparen". Denn: "Gas sparen ist die sinnvollste Energiequelle", sagt der Wirtschaftswissenschaftler. Die bisherigen Beratungsprogramme seien zu klein, es brauche größere, um mehr Menschen zu erreichen.

Neben Verbrauchern muss auch Industrie mehr tun

Was vielen nicht bewusst sei: 40 Prozent des Gases werde in der Industrie verbraucht, zum Beispiel für die Herstellung von Verpackungen. Er appelliert hier an Unternehmen und Verbraucher, sparsamer zu sein und auf energieintensive Verpackungen zu verzichten.

Die Bundesregierung müsse zudem mehr Anreize schaffen, damit Hauseigentümer alte Gebäude sanieren. Im Gebäudebereich liege ein sehr großes Einsparpotenzial. "Wir brauchen mehr Dämmstoffe, mehr Handwerker, mehr Investitionen", erklärt Neuhoff. Damit Investitionen kommen, brauche es klare Signale der Politik und Förderprogramme. Die Sanierungsraten müssten rauf – mit einer Priorisierung auf schlecht gedämmte und gasbeheizte Gebäude.

Rechte von Mieterinnen und Mieter stärken

Kritik kommt auch von Franz Michel vom Deutschen Mieterbund. Bis heute sei unklar, wie die Mieterinnen und Mieter an die Entlastungen durch die Gaspreisbremse rankommen. Das betreffe diejenigen, die über ihren Vermieter und nicht direkt mit einem Energieversorger ihren Gasverbrauch abrechnen. "Wir hoffen und gehen davon aus, dass die Vermieter ihrer Verantwortung gerecht werden" und die Entlastungen in vollem Umfang auszahlen, sagt Michel. Doch eine Garantie gebe es nicht. Deshalb müssten Mieterinnen und Mietern umfangreiche Kürzungsrechte eingeräumt werden.

Bisher kein Moratorium für Wohnungskündigungen

Als "schweren Fehler" bezeichnet der Mieterbund, dass es nach wie vor kein Moratorium für Wohnungskündigungen bei Energieschulden gebe. Es fehle auch ein Schutz vor Energiesperren. Die zuständigen Verwaltungsvorschriften hingen seit Wochen im Wirtschaftsministerium fest. Habeck müsse jetzt endlich liefern, fordert Franz Michel. Bei den Menschen könne jederzeit die Nebenkostenabrechnung, verbunden mit hohen Nachzahlungen, im Briefkasten liegen.

Weiterhin hohe Kostenbelastung

Trotz Preisbremse sei der Gaspreis immer noch doppelt so hoch als der durchschnittliche Preis im Jahr 2021, mahnt Michel. Auch in diesem Jahr müssten viele Mieter Angst vor Energiesperren haben, dass ihnen also das Gas abgedreht wird. Die Bundesregierung habe die Empfehlungen der Expertenkommission Gas und Wärme dazu in keiner Weise umgesetzt, so Michel.

Wer ist die Expertenkommission?

Die Expertenkommission Gas und Wärme zählte rund 20 Mitglieder aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen. Im Auftrag der Bundesregierung hatte sie im vergangenen Jahr zahlreiche Maßnahmen erarbeitet, wie die Bevölkerung in Folge der steigenden Energiekosten finanziell entlastet werden kann.