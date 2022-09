Hohe Energiepreise: Tierparks in Bayern unter Druck

Viele Zootiere wollen keine kalten Füße, manche haben sogar eine Fußbodenheizung in ihrer Höhle – doch die Energiekosten steigen und die Zoos und Tiergärten in Bayern spüren bereits die Auswirkungen der Krise. Nun versuchen viele bereits durch die Corona-Krise gebeutelten Tierparks, den Strombedarf zu reduzieren und mit unterschiedlichen Maßnahmen Energie und damit auch Kosten zu sparen.

"Wärmetriage" beim Zoo in Hof

Der Leiter des Zoologischen Gartens Hof, David Pruß, sprach gar von einer "Wärmetriage": Alle Gebäude, auf deren Beheizung verzichtet werden kann, sollen nicht beheizt werden. Ansonsten werde die Temperatur in Abstimmung mit Tierärzten auf das Minimum dessen reduziert, was für die jeweiligen Tiere noch im Wohlfühlbereich liege. Teilweise müssen in Hof auch die Tiere zusammenrücken, im Savannenhaus, wo es am wärmsten ist.

Bürgermeisterin unterstützt mit Aktion den Zoo

Im August habe man den Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr beispielsweise bereits um 20 Prozent reduziert. Allein bis März 2023 rechnet der Zoo Hof mit Mehrkosten von etwa 55.000 Euro. Dies aus eigener Kraft zu stemmen werde "schwer, wenn nicht sogar unmöglich", so Pruß. In Hof versucht nun auch Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD), dem Zoo unter die Arme zu greifen. Am Mittwoch setzt sich die Rathauschefin bei einem Discounter an die Kasse. Den eingenommen Betrag will der Supermarkt aufrunden und dem Zoo spenden.

Nürnberg: Sorge vor möglichem Gasmangel

Auch für den Tiergarten Nürnberg stellen die Energiepreissteigerungen eine Belastung dar, deren Ausmaß noch nicht abzusehen sei. Zusätzlich bereite dem Tiergarten ein möglicher Gasmangel große Sorge, denn dieser würde das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere gefährden.

In den vergangenen Wochen hätten Tierpflegerinnen und Tierpfleger, Tiermediziner, Techniker, die Tiergartenleitung und Forscher bereits gemeinsam mit dem Kommunalen Energiemanagement (KEM) Einsparpotenzial geprüft. In Tierhäusern wie dem Manati-, Wüsten- oder Tropenhaus könnten die Temperaturen nicht gesenkt werden. Das Tierwohl habe immer oberste Priorität, hieß es vom Tiergarten. In den Arbeits-, Aufenthalts- und Sanitärräumen gelten im Tiergarten wie in der gesamten Stadt je nach Nutzung Höchsttemperaturen zwischen zwölf und 22 Grad Celsius.

Straubing reduziert Temperatur im Besucherbereich

Der Tiergarten Straubing plant wegen der hohen Energiekosten Einsparungen im Besucherbereich. Auf BR-Anfrage erklärt Tiergartendirektor Wolfgang Peter, dass unter anderem die Beleuchtungsdauer im Außenbereich oder auch die Temperaturen im Besucherbereich reduziert werden sollen.

Für die Tiere sollen jedoch keine Maßnahmen erfolgen. Dort bleibe alles gleich: "Jedes Tier braucht seinen Raum, seinen Platz und ich kann nicht einfach einem Tier die Temperatur runterdrehen. Es gibt Anforderungen, an die wir uns halten", betont Peter.

Augsburg sieht keine weiteren Einsparmöglichkeiten

In Augsburg sieht man kaum Einsparmöglichkeiten. "Da wir schon jahrelang Einsparungen vornehmen (schon allein um den letzten Umsatzverlust in Höhe von zwei Millionen Euro durch die Coronabeschränkungen aufzufangen), ist eine weitere Reduzierung nur schlecht möglich, ohne die Qualität der Tierhaltung zu gefährden", so Zoo-Direktorin Barbara Jantschke.

Ein Zusammenlegen von Tieren hält die Tierpark-Chefin nicht für möglich. "Schon wenn wir neue Tiere bekommen, um beispielsweise eine neue Gruppe aufzubauen, ist die Zusammengewöhnung aufwändig und eine Herausforderung."

Autarke Energieversorgung im Wildpark in Schweinfurt

Der Wildpark "An den Eichen" in Schweinfurt kann sich nach eigenen Angaben dagegen recht gut autark versorgen. Seit 2013 sind zum Beispiel auf dem Eselhaus und auf dem Bauernhof Photovoltaikanlagen. Man sei prinzipiell immer bestrebt, Energie zu sparen. "Die Tiere müssen also nicht leiden", sagt Thomas Leier und auch nicht enger als sonst zusammenrücken.