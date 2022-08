Hohe Energiepreise: Sorge um "gesellschaftlichen Zusammenhalt"

Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbände, Gewerkschaften und der Städte- und Gemeindebund haben angesichts stark steigender Energiepreise die Bundesregierungen zu zügigen und umfassenden Entlastungen der Bürger aufgefordert. Gerade die weniger zahlungsstarken Bevölkerungskreise würden "massiv überfordern", schrieben mehrere Verbände in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Das der Deutschen Presse-Agentur vorliegende Schreiben kommt vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, dem Bundesverband der Verbraucherzentralen vzbv und dem Stadtwerkeverband VKU.

Entlastungen für weniger leistungskräftige Zielgruppen

"Eine Überlastung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in unserem Land muss unbedingt vermieden werden", heißt es im Brief. Die geplante, temporäre Einführung des ermäßigten Steuersatzes auf Gaslieferungen sei ein richtiger erster Schritt, der mit weiteren Maßnahmen flankiert werden müsse. "Deshalb fordern wir die Bundesregierung eindringlich dazu auf, zusätzliche unmittelbar zu Beginn der Gasumlage wirksame Entlastungsschritte für finanziell weniger leistungskräftige Zielgruppen in einem Hilfspaket auf den Weg zu bringen."

"Sehr kurzfristige" Entlastungen

Die Verbände schlagen "sehr kurzfristig" Entlastungen vor zur Begrenzung von (Miet-)Nebenkosten sowie eine pauschalierte und sozial gestaffelte Energiehilfe für einkommensschwächere Haushalte unabhängig von ihrer Wohnform. Für betroffene Unternehmen müsse es zusätzliche Liquiditätshilfen und einen Insolvenzschutz geben.

Gaskunden müssen ab Oktober eine staatliche Umlage bezahlen, mit der der Kollaps großer Gasimporteure verhindert werden soll. Die Umlage kommt noch hinzu zu den ohnehin stark steigenden Preisen. Die Bundesregierung hat angekündigt, die Mehrwertsteuer auf Gas zu senken.

Verzweifelte Menschen in Verbraucherzentralen

"In die Verbraucherzentralen kommen zunehmend Menschen, die verzweifelt sind, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können", so vzbv-Vorständin Ramona Pop. "Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung ein weiteres Hilfspaket verabschiedet, insbesondere um zielgerichtet die privaten Haushalte mit geringem Einkommen zu unterstützen."

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz verlangt indes eine deutlichere Schwerpunktsetzung bei Geringverdienern - und weniger Hilfen für Haushalte mit mittlerem oder hohem Einkommen. "1.000 Euro Energiegeld für die Einkommen im unteren Drittel wäre(n) sinnvoller als 300 Euro für alle", sagte er dem "Focus" und "Focus Online".

"Ich verstehe auch nicht, warum große Unternehmen per se finanzielle Unterstützung bekommen, kleine aber nicht. Hier muss es klare Kriterien geben, wer welchen Anspruch hat." Merz, der auch der Bundestagsfraktion vorsteht, fügte hinzu: "Fakt ist aber auch: Der Staat kann nicht jedem helfen." Und: "Wir werden in dieser Krise Unternehmen sehen, die es nicht schaffen. Und wir können keine Zusage geben, alles aus dem Bundeshaushalt auszugleichen."

Entlastungen bis weit in die Mitte der Gesellschaft

GdW-Präsident Axel Gedaschko sagte, angesichts der Verdoppelungen und Verdreifachungen der jetzt fälligen Heizkosten-Vorleistungen an die Energieversorger seien für insolvenzbedrohte Wohnungsunternehmen staatliche Bürgschaften notwendig. Steigende Energiepreise sollten zum Energiesparen anreizen, so VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. "Allerdings überreizen die derzeitigen Preise, der Umfang und Zeitpunkt der neuen Belastungen die finanziellen Möglichkeiten zahlreicher Verbraucherinnen und Verbraucher." Es brauche schnell spürbare Entlastungen für untere und mittlere Einkommensgruppen bis weit in die Mitte der Gesellschaft.

Verdi fordert 500 Euro Energiepauschale

Verdi-Chef Werneke forderte derweil eine neue Energiepauschale in Höhe von 500 Euro für Beschäftigte. Ein drittes Entlastungspaket sei dringend nötig, sagte Werneke der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Die Energiepauschale solle auch Rentnern, Studierenden und Empfängern von Sozialleistungen ausgezahlt werden. Die Pauschale solle steuerpflichtig sein, so dass das höchste Netto bei den Menschen mit den niedrigsten Einkommen ankomme.

IG Metall für Preisdeckel für Gas und Strom

Die Gewerkschaft IG Metall sprach sich für einen Preisdeckel für Gas und Strom und eine zweite Energiepreispauschale aus. Sie müsse neben Beschäftigten auch Rentnerinnen und Rentner sowie Studierenden helfen, betonte der Erste Vorsitzende Jörg Hofmann. "Ohne bezahlbare Energiekosten besteht die Gefahr, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bricht."

Städte- und Gemeindebund: Hilfe für Geringverdiener

Der Städte- und Gemeindebund fordert Zulagen für Menschen mit geringem Einkommen. In der Debatte um ein drittes Entlastungspaket haben die Kommunen gezielte Zulagen für Menschen mit geringem Einkommen gefordert. "Tankrabatte oder eine unveränderte Fortsetzung des extrem günstigen Neun-Euro-Tickets können wir uns nicht leisten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Gerd Landsberg, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Entlastung solle sich daher auf Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen konzentrieren und "einfach und unbürokratisch funktionieren". "Der einfachste Weg wäre sicherlich eine zeitlich befristete Zulage nach Einkommensgrenzen und Zahl der Kinder", schlug Landsberg vor.

Rettungsschirm für medizinische Einrichtungen

Auch immer mehr medizinische Einrichtungen kommen in die Bredouille: Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze (SPD), fordert daher einen finanziellen Rettungsschirm für medizinische Einrichtungen, die wegen der hohen Energiekosten in Schieflage geraten und dadurch in ihrer Existenz bedroht sein könnten.

"Wir müssen verhindern, dass wegen der hohen Energiekosten wichtige medizinische Infrastruktur auf der Strecke bleibt", sagte er dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Samstag): "Ganz viele Einrichtungen wenden sich an mich, weil sie die massiv erhöhten Energiepreise nicht mehr bezahlen können, da geht es um Erhöhungen um ein Zehnfaches. Das gefährdet Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich massiv."

Bundesregierung plant drittes Entlastungspaket

Die Bundesregierung plant derzeit ein drittes Entlastungspaket infolge der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg. In einem ersten Schritt waren die EEG-Umlage abgeschafft, ein Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger und Steuererleichterungen beschlossen worden. Zu den Entlastungsmaßnahmen im zweiten Schritt zählen das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr, das Ende August ausläuft, der Tankrabatt, die Energiepauschale von 300 Euro für einkommenspflichtige Erwerbstätige, eine Einmalzahlung pro Kind von 100 Euro und in Höhe von 200 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen.

Mit Material von dpa, KNA und AFP