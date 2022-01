Hohe Energiepreise: Lindner verspricht Hilfe für Geringverdiener

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Bürgern mit geringem Einkommen finanzielle Unterstützung wegen der derzeit hohen Energiekosten zugesichert. "Die hohen Gas- und Energiepreise belasten natürlich auch viele Familien", sagte Lindner beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Man wolle die Bürger langfristig entlasten, etwa durch den Wegfall der sogenannten EEG-Umlage auf den Strompreis oder das Klimageld. Aber es müsse nun auch kurzfristiger gehandelt werden, so Lindner.

Lindner verspricht "solidarische Unterstützung"

Die Bundesregierung prüfe deshalb Maßnahmen, mit denen Menschen geholfen werden könne, die einen überproportionalen Anteil ihres verfügbaren Einkommens beispielsweise für die gestiegenen Heizkosten aufwenden müssten. "Ich sage zu, mit den Möglichkeiten, die ich habe, dass wir eine solche solidarische Unterstützung der Menschen, die besonders betroffen sind von den gestiegenen Kosten beim Heizen, dass wir die auch finanzieren werden", sagte Lindner. Konkretere Angaben machte er nicht.

Beschluss für Heizkosten-Zuschuss noch in diesem Monat?

Die "Bild"-Zeitung berichtete am Donnerstag, die Bundesregierung wolle noch in diesem Monat grünes Licht für einen Extra-Zuschuss für Heizkosten geben. Der einmalige Zuschuss für Wohngeld-Bezieher soll demnach am 26. Januar beschlossen werden. Spätestens im Sommer solle er ausgezahlt werden. Die exakte Höhe sei noch unklar.

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es dazu: "Wir werden das Wohngeld stärken, eine Klimakomponente einführen und kurzfristig einen einmalig erhöhten Heizkostenzuschuss zahlen." Außerdem wollen die Ampel-Parteien laut Koalitionsvertrag den kompletten Wegfall der EEG-Umlage. Sie sank zwar zum Jahreswechsel von 6,5 Cent auf gut 3,7 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde, macht aber noch immer mehr als ein Zehntel des Strompreises aus.

Energiekosten bei Ölheizungen fast verdoppelt

Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox vom Montag mussten Verbraucher bei Gas für den Zeitraum von September bis Dezember durchschnittlich 54 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Für Haushalte mit Ölheizung dürften die Preise demnach sogar um durchschnittlich 99 Prozent gestiegen sein, sich also fast verdoppelt haben. Die Inflationsrate war zuletzt sechs Monate in Folge gestiegen, vor allem wegen höherer Energiepreise.

Gestiegene Weltmarktpreise als Hauptursache

Hauptursache des Preisanstiegs sind demnach die deutlich höheren Ölpreise auf den Weltmärkten, von denen teilweise auch die Gaspreise abhängen. Hinzu kommen in geringerem Ausmaß ein um etwa vier Prozent höherer durchschnittlicher Energieverbrauch sowie die zunehmende Wirkung der CO2-Bepreisung.