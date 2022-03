Hohe Energiekosten: Was kommt ins Entlastungspaket?

Das Video wird im Netz zum Renner. Einerseits spricht Hans vielen Menschen aus der Seele, andererseits weiß der CDU-Ministerpräsident natürlich, dass "der Staat", auf den er schimpft, auch sein Bundesland ist, das von den Steuereinnahmen profitiert.

In Planung: Ein "gutes und wirksames Paket"

Die Bundesregierung betont, man arbeite gerade in enger Abstimmung der Ministerien an den Einzelheiten. Wann das Gesamtpaket fertig ist, bleibt offen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert rechnet noch in dieser Woche damit. Es werde ein "gutes und wirksames Paket" werden, so ein Regierungssprecher.

Tankrabatt für alle und sofort

Der bei Pendlern wohl populärste Vorschlag kommt von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der FDP-Chef plädiert für einen Tankrabatt von 20 Cent je Liter, der direkt an der Kasse beim Bezahlen abgezogen wird. Die Union denkt ähnlich und schlägt eine Spritpreisbremse vor. Der Staat solle mindestens 40 Cent weniger pro Liter an Steuern verlangen. Gut einen Euro bezahlen Autofahrer derzeit an Steuern und Abgaben für den Liter Benzin.

Kritik: Ein solcher Vorschlag würde allen Autofahrern nützen, auch dem gutverdienenden SUV-Fahrer, der auf sein Auto und die Entlastung wahrscheinlich gar nicht angewiesen ist. Berufspendler könnten eher über die Pendlerpauschale entlastet werden. Die würde aber erst bei der nächsten Steuererklärung - also in einem Jahr – greifen, und hilft daher nicht akut.

Heizkostenzuschuss und Appell zum Energiesparen

Geringverdiener spüren die Preisexplosion am stärksten. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist daher eine Entlastung von Familien mit geringen Einkommen sehr wichtig. Er rechnet vor, dass eine Familie in einem unsanierten Haus etwa 2.000 Euro mehr für Gas bezahlen muss. Habeck fordert einen Kurswechsel, den er aber mit Energieeinsparung verknüpfen möchte. Konkreter ist der Wirtschaftsminister noch nicht geworden.

Noch vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat die Bundesregierung bereits die Erhöhung des Heizkostenzuschusses für ärmere Haushalte beschlossen. Ursprünglich sollten es 135 Euro jährlich sein. Gut möglich, dass die Ampelregierung diese Summe nun noch einmal erhöht.

Kritik: Reine Zuschüsse entlasten zwar den Geldbeutel, animieren aber nicht zum Energiesparen. Freiwillig die Heizung herunterzudrehen, ist aber nicht politisch zu verordnen. Dazu kommt: Der Austausch von Heizungen mit fossilen Energieträgern ist nicht von heute auf morgen zu stemmen. Schon jetzt haben Handwerker oft monatelange Wartezeiten und lange Lieferzeiten. Abgesehen davon ist der klimafreundliche Umbau eines Hauses teuer - trotz staatlicher Förderung.

Tempolimit und Sonntagsfahrverbot

In den Koalitionsvertrag hat es das Tempolimit nicht geschafft, weil die FDP ihr Veto eingelegt hatte. Nun hat es das grün-geführte Wirtschaftsministerium wieder in die Debatte gebracht. Nach Berechnungen der Umweltorganisation Greenpeace könnte ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und 80 Stundenkilometern auf Landstraßen die Öl-Importe um 2,5 Prozent drosseln. Wäre noch dazu der Sonntag autofrei, wie einst in den 1970er Jahren, brächte das weitere 3,1 Prozent Ersparnis.

Alternativen zu Öl und Gas

Die Ampelregierung hatte eigentlich einen genauen Plan, wie der Umbau zu Erneuerbaren Energien in Deutschland gelingen kann. Das war vor dem Krieg in der Ukraine und vor allem langfristig gedacht. Die Forderung einiger Politiker wie vom CDU-Außenexperten Norbert Röttgen, ein Embargo zu verhängen und einfach keine Energie mehr aus Russland zu beziehen, würde die Preise nach Ansicht von Ökonomen kurzfristig sogar noch erhöhen. Das Ifo-Institut sagt voraus, dann müssten besonders betroffene Industrien und gesellschaftliche Gruppen erst recht gezielt unterstützt werden.

Deutschland ist noch auf die russischen Importe angewiesen. Alternativen wie umweltfreundliche Energieträger oder Importe aus anderen Staaten sind noch nicht ausreichend vorhanden. Die Versorgungssicherheit wäre nicht gewährleistet.