Ab wann kommt der harte Lockdown? Merkel berät mit Ländern

Immer mehr Bundesländer stemmen sich mit verschärften Einschnitten in das private und öffentliche Leben gegen die sich dramatisch ausbreitende Corona-Pandemie in Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag sowohl neue Höchststände bei der Zahl der Neuinfektionen als auch der Zahl der Corona-Toten: 29.875 Menschen waren innerhalb von 24 Stunden als neuinfiziert registriert worden. 598 starben an oder mit dem Coronavirus.

Merkel berät mit Ministerpräsidenten über bundesweiten Lockdown

Wegen der dramatischen Zahlen kommen am Sonntagvormittag ab 10 Uhr die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Bund-Länder-Schalte zusammen. Als Ergebnis wird dann ein bundesweiter Lockdown erwartet. Streitpunkt wird vor allem sein, ab wann dieser gelten soll.

Bei einem gemeinsamen Besuch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im neuen Impfzentrum in Nürnberg sprach sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag für einen schnellstmöglichen bundesweiten Lockdown aus.

"Wir müssen handeln und zwar so schnell wie möglich. Es braucht Vorschläge die Krise zu beenden und sie nicht zu verlängern. So schnell wie möglich. Keinen Tag verlieren." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

Kanzlerin will Geschäfte und Schulen ab Mittwoch schließen

Laut "Bild"-Zeitung spricht sich die Kanzlerin für Laden-, Schul- und Kita-Schließungen ab Mittwoch kommender Woche aus. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnt vor Kontrollverlust in der Corona-Pandemie und drängte zu schnellem Handeln noch vor Weihnachten. Man könne auf gar keinen Fall bis nach Weihnachten warten, ehe man reagiere. "Wir müssen jetzt klären, wie es weitergeht. Sonst gerät der Pandemie-Verlauf vollständig außer Kontrolle", sagte Altmaier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Corona-Lockdown: Deutsche Skigebiete sollen nicht öffnen

Einige Länder haben bereits weitreichende Beschränkungen erlassen. In Sachsen zum Beispiel soll am Montag ein Lockdown beginnen. In Baden-Württemberg gilt bereits ab Samstag eine Ausgangsbeschränkung. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer plädiert zudem für eine gemeinsame Entscheidung gegen die Öffnung der deutschen Skigebiete. "Alles andere wäre angesichts der Zahlen inkonsequent", sagte er dem "Spiegel".

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus bekräftigte seine Forderung nach scharfen Kontaktregeln für die Feiertage. In der "Rheinischen Post sagte er: "Ich war immer skeptisch gegenüber gelockerten Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und Silvester. Die Lockerung auf zehn Personen ohne Kinder unter 14 Jahren sollte verworfen und die Treffen auf zwei Haushalte beschränkt werden - auch an den Feiertagen. Wir brauchen eine Kombination aus strengen Regeln und Eigenverantwortung."

FDP gegen flächendeckende Ausgangssperren

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner pocht dagegen auf die Wahrung der Verhältnismäßigkeit bei den geplanten neuen Maßnahmen. "Es wird nun zu einer Corona-Notbremse kommen, weil eine dauerhaft durchhaltbare Strategie noch fehlt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Dabei darf aber nicht unverhältnismäßig scharf in Grundrechte eingegriffen werden." Lindner lehnt insbesondere Ausgangsbeschränkungen ab. "Pauschale und flächendeckende Ausgangssperren wie in Bayern sind unnötig und schießen über das Ziel hinaus." Lindner betonte: "Bund und Länder müssen in der Gefahrensituation Maß halten." Davon hänge auch die Akzeptanz in der Bevölkerung ab.

Dobrindt: schnelles Ende des Präsenzunterrichts

Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, fordert ein schnelles Ende des Präsenzunterrichts. "Wo es noch nicht geschehen ist, muss jetzt zügig auf Digital- und Distanzunterricht umgeschaltet werden", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Zudem müssten die Ferien früher beginnen, außerdem brauche es schnell einen harten Lockdown mit strenger Einschränkung von Kontakten. "In den Schulen müssen wir sofort handeln, und der harte Lockdown sollte noch vor Weihnachten beginnen", so Dobrindt.

Auch Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) sprach sich für einen bundesweiten, einheitlichen und harten Lockdown vor Weihnachten aus. "Ein vollständiger Lockdown muss bundesweit gelten", sagte der Leipziger Oberbürgermeister der "Rheinischen Post". "Es darf nicht passieren, dass der Einzelhandel im Land A geschlossen und im Land B geöffnet ist", sagte Jung. "Und die Regeln müssen klar, verständlich und so einheitlich wie möglich sein. Denn die Menschen müssen sie gut nachvollziehen können."

Steigender Inzidenzwert: Intensivmediziner für Lockdown ab Montag

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis forderte einen harten Lockdown bereits ab Montag: Ein vollständiger Lockdown ab dem 14. Dezember könnte zu einer baldigen Trendumkehr bei den Intensivkapazitäten führen, sagte der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Neue Modellrechnungen der DIVI zeigten, "dass ein strenger Lockdown am Montag dazu führt, dass die Intensivbelegung bis kurz vor Weihnachten noch ansteigt, und dann kurz vor Heiligabend bereits erheblich abfällt", so Karagiannidis.