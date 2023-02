Hofreiter: Deutschland nicht in der Lage für Kampfjet-Lieferung

Für die Befreiung ihrer von Russland besetzten Gebiete setzt die Ukraine nicht nur auf Kampfpanzer aus Deutschland, den USA und anderen Staaten. Zur Unterstützung einer geplanten Offensive fordert sie auch Kampfjets. Wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuletzt im Bundestag ausführte, verläuft allerdings die rote Linie aus deutscher Sicht bei Kampfflugzeugen.

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hingegen sieht Deutschland gar nicht in der Lage, die Ukraine mit Kampfjets zur unterstützen. Die Bundesrepublik habe in der Frage "der Ukraine nichts anzubieten".

Die Frage, ob die Lieferung von Kampfflugzeugen für ihn eine rote Linie sei, verneinte Hofreiter im BR24-Thema des Tages. Es fehle aber am Material, weil die Tornado-Jets kaum einsatzfähig seien. Auch Eurofighter kämen nicht in Fragen, weil Ausbildung und Einsatz zu kompliziert seien. In diesem Fall greife das "häufig falsch angebrachte Argument".

Hofreiter: 14 Panzer für 1.200 km Front reichen nicht

Um der Ukraine zu helfen, forderte Hofreiter im BR, deutlich mehr Panzer zu liefern als bislang zugesagt. Bei den Kampfpanzern sei es entscheidend, dass ausreichende Stückzahlen geliefert werden, sagte Hofreiter. Zwar seien 14 Leopard-Panzer aus Deutschland "besser als nichts, aber das reicht traurigerweise bei weitem nicht aus, weil die Front 1.200 Kilometer lang ist".

Hofreiter fordert mehr militärischen Druck

Darum müsse man dringend "bei den Stückzahlen nach oben kommen, und zwar sowohl bei den Kampfpanzern als auch bei den Schützenpanzern". Forderungen nach Verhandlungen und Zurückhaltung bei Waffenlieferungen erteilte Hofreiter eine Absage.

In einer gewissen, absurden Wirkung auf die Regierung von Putin führt dieses ständige Gerede über Diplomatie und die Ablehnung der Waffenlieferungen (...) dazu, dass die Diplomatie eine geringere Chance hat, weil sie (...) Putin in der Überzeugung bestärkt, den Krieg am Ende zu gewinnen und das ist für ihn lohnender als zu verhandeln. Anton Hofreiter, Grüne.

Darum forderte Hofreiter im BR24-Interview mehr militärischen Druck, "damit Putin versteht: Er wird diesen Krieg verlieren. Erst dann, wenn er das verstanden hat, wird er bereit sein zu verhandeln". Eine entscheidende Bedingung sei darum, dass nicht mehr Russland leichte, sondern "die Ukraine starke Geländegewinne macht", damit Russland einsehe, dass es sich "auf der Verliererstraße befindet".