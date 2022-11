Hoffnungsschimmer bei Klimakonferenz: Ein Streit wohl beigelegt

Ein Streit konnte nach langem Ringen auf der UN-Klimakonferenz in Scharm el Scheich nun offenbar abgehakt werden: Die Nachrichtenagenturen AFP und dpa berichten unter Verweis auf EU-Kreise von einer Verständigung beim Thema klimabedingte Schäden. Eine Einigung auf einen Finanztopf für solche Klimaschäden in ärmeren Staaten scheint damit möglich.

Nabeel Munir, Pakistans Botschafter in Südkorea und Verhandlungsführer der Gruppe der 77 aus mehr als 130 Entwicklungsländern, sprach ebenfalls von weitgehender Einigung. "Ich denke, der aktuelle Entwurf zu den Schäden und Verlusten ist mehr oder weniger endgültig", sagte er der dpa. "Er dürfte in der Plenarsitzung verabschiedet werden." Es sei ein "guter Kompromiss", auch wenn nicht die Wünsche aller Länder erfüllt worden seien.

Ein Fortschritt bei der Frage um die Finanzierung von Klimaschäden gilt Experten als Hoffnungsschimmer des Treffens. Die Einigung könnte den Weg für Fortschritte bei anderen strittigen Themen ebnen. Allerdings warnte ein europäischer Verhandler, dass nichts entschieden sei, bis am Ende alle Punkte beschlossen würden. Bei der Eindämmung des Klimawandels will die EU noch ehrgeizigere Formulierungen ins Abschlussdokument verhandeln als bisher.

Baerbock warnt vor Scheitern der Weltklimakonferenz

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock drohte am Samstagvormittag auf der Weltklimakonferenz in Ägypten noch offen damit, dass die Europäische Union notfalls auch ein Scheitern des UN-Treffens in Kauf nehme. "Wir werden keinen Vorschlägen zustimmen, die das 1,5-Grad-Ziel zurückdrehen." Man werde auch keinen Vorschlägen zustimmen, die die Freiheiten künftiger Generationen infrage stellen, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag in Scharm el Scheich.

Es kursierten Vorschläge, die andeuteten, dass kein Staat in den nächsten zehn Jahren seine Klimaschutz-Ambitionen steigern müsse. "Dann würde das 1,5 Grad Ziel hier auf dieser Konferenz sterben. Und da macht die Europäische Union nicht mit", betonte Baerbock.

1,5-Grad-Ziel "am Leben erhalten"

2015 hatten die Staaten in Paris vereinbart, die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Die Welt hat sich nun schon um gut 1,1 Grad erwärmt, Deutschland noch stärker. Ein Überschreiten der 1,5-Grad-Marke erhöht nach Warnungen der Wissenschaft deutlich das Risiko, sogenannte Kippelemente im Klimasystem und damit unkontrollierbare Kettenreaktionen auszulösen.

Baerbock sagte, die Erderhitzung und ihre Folgen wie häufigere Dürren, Stürme und Überschwemmungen brächten schon jetzt viele der verletzlichsten Staaten an den Rand des Kollaps - und diesen müsse geholfen werden. Man sei nicht nur in Ägypten, "um Papier zu produzieren", sagte sie. "Sondern wir sind hier, um das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu erhalten." Die Konferenz in Ägypten müsse einen großen Schritt vorankommen, sagte Baerbock. "Wenn andere hier den 1,5 Grad Pfad beerdigen wollen, dann sagen wir klar: Da machen wir nicht mit."

Auch der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, äußerte sich sehr besorgt über die Verhandlungen. Man werde bis zum Ende um eine Einigung ringen, sei aber notfalls auch bereit, ohne eine Erklärung abzureisen. "Die Nachricht an unsere Partner ist klar: Wir können nicht akzeptieren, dass das 1,5-Grad Ziel hier und heute stirbt."

COP27 in der Verlängerung

Die Weltklimakonferenz war am Freitagabend in die Verlängerung gegangen. "Es gibt ein gleiches Maß an Unzufriedenheit von allen Seiten", sagte COP-Präsident Samih Schukri am Samstagmorgen. Die Teilnehmer der rund 200 Staaten wollten weiter über eine mögliche Abschlusserklärung beraten.

Entwurf für Abschlusspapier: Öl und Gas nicht erwähnt

Zumindest liegt fast 24 Stunden nach dem geplanten Ende des Weltklimagipfels den Verhandlern ein weiterer offizieller Entwurf für eine Abschlusserklärung vor. In dem elfseitigen Papier der ägyptischen Konferenzleitung von Samstagmittag wird von allen Ländern ein schrittweiser Kohleausstieg gefordert. Nicht aufgegriffen wird aber weiterhin die Forderung etlicher Staaten und Klimaaktivisten, auch den Abschied von Öl und Gas festzuschreiben.

Auch zu anderen Punkten legte die ägyptische Präsidentschaft im Laufe des Tages neue Beschlussentwürfe vor, die Forderungen der EU stärker als zuvor berücksichtigen. Ausdrücklich bekräftigt wird das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zudem wird anerkannt, dass dafür "sofortige" und "nachhaltige" Senkungen der Treibhausgasemissionen erforderlich sind. Diese sollen bis 2030 um 43 Prozent verglichen mit dem Stand von 2019 sinken.

Im Entwurf für das Arbeitsprogramm werden die Staaten ebenfalls aufgefordert, ihre Emissionsziele für die Zeit bis 2030 nachzuschärfen. Enthalten ist allerdings weiterhin eine von Seiten der EU bisher strikt abgelehnte Formulierung, wonach das Programm nicht zu neuen, strengeren Zielvorgaben führen dürfe. Allerdings ist die neue Formulierung weniger rigoros als in einer früheren Version.

Mit Informationen von AFP, dpa, Reuters und epd