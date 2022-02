Hofbräuhaus gegen Hofbrauhaus: Prozess am Münchner Landgericht

In München steht ein Hofbräuhaus, in Dresden aber auch - genauer gesagt: ein Hofbrauhaus. Das Problem: Das staatliche Münchner Hofbräuhaus sieht durch das Dresdner Hofbrauhaus seine Markenrechte verletzt. Am Montag wird deswegen vor dem Münchner Landgericht verhandelt.

Das Problem liegt im Detail, genauer gesagt in den Zwielauten "au" und "äu". Ein Dresdner Supermarktbetreiber meldete im Jahr 2011 die Marke "Dresdner Hofbrauhaus" an. Das Bier unter diesem Namen verkauft er seitdem in seinen Supermärkten.

Zwielaute bergen ein internationales Problem

"Brauhaus" und "Bräuhaus": Im Deutschen ist der Unterschied deutlich zu hören. Aber in den USA zum Beispiel mache man laut Münchner Hofbräuhaus zwischen "äu" oder "au" landläufig keinen Unterschied, weswegen "Hofbräuhaus" aus nordamerikanischen Mündern immer wie ein "Hofbrauhaus" klinge. Darum habe man sich alle möglichen Varianten des Namens gesichert und damit eben auch "Hofbrauhaus", heißt es aus der staatlichen Münchner Traditionsbrauerei.

Andere Hofbräu-Varianten dennoch möglich

Mit Betrieben, die den Namen "Münchner Hofbräuhaus" im Namen nutzen, habe man Franchiseverträge abgeschlossen, heißt es von Seiten des Hofbräuhauses. Mit Brauereien wie zum Beispiel dem "Gräflichen Hofbrauhaus zu Freising", dem "Hofbräuhaus Traunstein" oder dem Bamberger Hofbräu hat das Münchner staatliche Hofbräuhaus nach eigener Aussage spezielle Vereinbarungen getroffen.

Diese Häuser hätten eine lückenlose und lange Geschichte, zudem brauten sie ihr eigenes Bier, so die staatlichen Münchner Brauer. Deswegen ist an den Markenrechten kaum zu rütteln. Mit dem Dresdner Hofbrauhaus allerdings verhalte sich das anders, so die Meinung in München.

Dresdner Unternehmer sieht sich völlig im Recht

Der Supermarktbetreiber in der sächsischen Landeshauptstadt beruft sich mit seinem "Dresdner Hofbrauhaus" auf eine alte Dresdner Brauerei. Bis 1921 existierte in der sächsischen Landeshauptstadt die "Hofbrauhaus Aktienbierbrauerei und Malzfabrik zu Dresden". Diese Brauerei, die ihr Schankrecht im Jahr 1731 erhalten haben soll, gibt aber es nicht mehr. Wo sie einst stand, steht nun ein Supermarkt des Dresdner Unternehmers - und der sieht sich deshalb als legitimer Nachfolger der einstigen Brauerei. Außerdem sei der alte Brauereibrunnen in seinem Supermarkt noch zu besichtigen.