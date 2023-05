Artikel mit Audio-Inhalten

Höhere Gaspreise: Verbrauch ab September 2022 stark gesunken

Der Gasverbrauch von Privathaushalten, Industrie und Kraftwerken in Deutschland ist in der zweiten Jahreshälfte 2022 um fast in Viertel gesunken - so eine aktuelle Studie. Damit haben die Deutschen die Vorgaben von Bund und EU noch übertroffen.