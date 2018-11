Höhere Beiträge für Kinderlose - Pro und Contra

Contra höhere Beiträge für Kinderlose

(von Tanja Oppelt)

Der Vorschlag von Jens Spahn klingt nicht nach Gerechtigkeit oder sozialer Verantwortung. Er klingt in erster Linie nach Strafe und Bußgeld. Auch im eigenen Interesse sollte Spahn seinen Vorschlag nicht weiter verfolgen. Einen bestimmten Lebensstil moralisch über einen anderen zu stellen, damit haben schon die Grünen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Stichwort: Veggie Day.

Mehr Sozialbeiträge: Nicht gerecht

Die Spahnsche Zusatzabgabe für Kinderlose ist auch alles andere als gerecht. Nicht jeder, der sich eine eigene Familie wünscht, bekommt diese vom Leben geschenkt. Denn genau das sind Kinder: Ein Geschenk und keine Selbstverständlichkeit. Menschen für eine private Entscheidung, in manchen Fällen für ein privates Schicksal zu bestrafen oder zu benachteiligen, das steht einem Staat nicht zu. Außerdem geht es Spahn mit seinem Vorschlag offensichtlich nur um den demographischen Faktor, um die Rentenversicherung. Aber was ist mit denjenigen, die keine leiblichen Kinder haben, die sich aber um Kinder kümmern und diese mit großziehen, zum Beispiel in Patchwork-Familien oder Pflegefamilien? Das ist ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag, auch wenn er der umlagefinanzierten Rentenversicherung erst mal nicht weiter hilft.

Änderungen im Steuer- statt im Sozialrecht

In einem hat Spahn recht: Familien brauchen mehr Unterstützung und noch mehr finanzielle Entlastung. Was das angeht, sollte sich der Staat aber lieber das Steuerrecht anstelle des Sozialrechts anschauen: Das antiquierte Ehegattensplitting muss endlich abgeschafft und durch ein modernes Familiensplitting – auch für Alleinerziehende - ersetzt werden.

Pro höhere Beiträge für Kinderlose

(von Christian Sachsinger)

Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, Kinderkriegen ist ein Privatvergnügen, für das gefälligst jeder selbst zu zahlen hat. Man könnte aber auch – so wie der CDU-Politiker Jens Spahn - darüber nachdenken, was jeder fürs Sozialsystem leistet, der Nachwuchs bekommt, versorgt und großzieht.

Ich mache das hiermit und ziehe dabei ein Gutachten der Bertelsmann-Stiftung zu Rate. Darin steht, dass jedes Kind, das später als Erwachsener einmal ein durchschnittliches Einkommen erzielt, am Ende 77.000 Euro mehr in die Rentenversicherung einbezahlt haben wird, als sie oder er selbst je an Rente bekommt. Da ich drei Kinder habe, produziert meine Familie also ein Plus von deutlich über 200.000 Euro fürs System.

Kindergeld deckt Ausgaben lange nicht

Wir investieren außerdem viel Geld, um unserem Nachwuchs eine angemessene Ausbildung zu ermöglichen, was natürlich Voraussetzung für die 77.000 Euro ist. Das monatliche Kindergeld deckt unsere Ausgaben hierbei noch nicht einmal zur Hälfte ab. Nun könnten wir noch darüber reden, dass wenigstens ein Elternteil – meist sind das ja noch immer die Frauen - auf eine berufliche Karriere und damit auf jede Menge Einkommen verzichtet.

Und sozusagen als Krönung entlastet der Staat nun jene Großverdiener, bei den Beiträgen zu Rentenversicherung, Krankenkasse und Pflegeversicherung durch die Beitragsbemessungsgrenzen. Der obere Teil der Einkommen bleibt ja beitragsfrei. Keine Frage: ich halte es - in diesem Fall zumindest - wie Jens Spahn und fordere höhere Sozialversicherungsbeiträge für Kinderlose oder noch viel besser: niedrigere Beiträge für uns Eltern.