Von Högl bis Heil: Die Kandidaten für die Lambrecht-Nachfolge

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat ihren Rücktritt erklärt, aber ihre Nachfolge ist noch nicht geklärt. Seit Tagen kursieren Namen für die Neubesetzung des wichtigen Postens. Die Frage ist auch heikel, weil das Gleichgewicht von Männern und Frauen in Ministerämtern im Kabinett wanken und dadurch weitere Umbesetzungen folgen könnten. Für die künftige Leitung des Verteidigungsministeriums sind fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Gespräch.

Lars Klingbeil

Der SPD-Chef gilt schon länger als Option für eine Neubesetzung des Verteidigungsressorts. Der 44-Jährige kommt aus einer Soldatenfamilie und vertritt im Bundestag seit 2009 den Heidekreis (Niedersachen), zu dem auch der Bundeswehr-Standort Munster gehört. Im Verteidigungsausschuss des Bundestags ist er stellvertretendes Mitglied. Klingbeil ist seit Ende 2021 SPD-Vorsitzender, davor war er seit 2017 Generalsekretär. Ein Regierungsamt hatte Klingbeil jedoch noch nicht.

Hubertus Heil

Der 50-jährige Arbeits- und Sozialminister hat in seinem Ressort viele SPD-Kernthemen zu verantworten: Anstieg des Mindestlohns, Bürgergeld, Grundrente. Heil, der das Amt schon 2018 übernommen hat, gilt als gleichermaßen kompetenter wie engagierter Verfechter sozialdemokratischer Werte. Der frühere SPD-Generalsekretär verantwortet den größten Einzeletat des Bundeshaushalts. Als "hartnäckig und klug" lobte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Niedersachsen Ende 2021. Verteidigungspolitik wäre für Heil aber Neuland.

Wolfgang Schmidt

Der 52-Jährige Kanzleramtsminister ist einer der engsten Vertrauten von Scholz. Der gebürtige Hamburger war ab 2002 für den damaligen SPD-Generalsekretär erst persönlicher Referent, dann Büroleiter. 2010 bis 2011 arbeitete er für die Internationale Arbeitsorganisation (ILO). Danach war er wieder an Scholz' Seite, als dieser Erster Bürgermeister von Hamburg wurde, und wechselte 2018 auch mit ihm ins Finanzministerium. Dort war Schmidt Staatssekretär für Grundsatzfragen sowie internationale Themen. Ob Schmidt für Scholz im Kanzleramt verzichtbar ist, gilt als fraglich.

Eva Högl

Die 54-jährige SPD-Politikerin ist seit Juni 2020 Wehrbeauftragte des Bundestags. Die frühere Vizechefin der SPD-Fraktion hatte sich im Parlament zunächst als Innen- und Justizpolitikerin einen Namen gemacht. Durch ihre regelmäßigen Truppenbesuche kennt die Juristin inzwischen die Probleme der Truppe und verweist regelmäßig auf die massiven Ausrüstungsmängel. Im Ukraine-Krieg machte sie sich frühzeitig für die Abgabe von Marder-Schützenpanzern an Kiew stark und zeigte sich jüngst auch offen für die Lieferung des Kampfpanzers Leopard.

Siemtje Möller

Die SPD-Bundestagsabgeordnete ist seit Dezember 2021 unter Lambrecht parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium. Sie ist dabei für die Bereiche Politik, Cyber/Informationstechnik, Führung Streitkräfte, Strategie und Einsatz sowie Personal zuständig. Davor war die 39-jährige Lehrerin aus Niedersachsen ein Jahr verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Ab 2020 war sie auch Sprecherin des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD.

So viel Geld steht Lambrecht nach dem Rücktritt zu

Dem Bundesministergesetz zufolge kann die zurückgetretene Ministerin nach dem Ausscheiden aus ihrem Amt drei Monate lang weiterhin volle Bezüge erhalten - dem Bund der Steuerzahler zufolge wären das insgesamt 50.445 Euro. Bundesminister erhalten monatlich 16.815 Euro. Das Übergangsgeld wird aber ab dem zweiten Monat mit privaten Einkünften verrechnet.

Sollte Lambrecht keinen neuen Job aufnehmen, erhält sie nach den drei Monaten das halbe Amtsgehalt - bis zu 21 Monate lang. Das wären in Summe 176.557 Euro. Alles in allem steht der Ministerin also ein Übergangsgeld in Höhe von rund 227.000 Euro zu.