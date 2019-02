Höchstgrenze 29: Brandschutz in historischen Gebäuden

Genau 29 Personen dürfen sich seit dieser Woche höchstens noch in der Stadtbibliothek von Gerolzhofen aufhalten. Denn die ist in einem der ältesten Gebäude der Kleinstadt untergebracht, dem ehemaligen Bürgerspital aus dem 15. Jahrhundert. Der Fachwerkbau wurde zwar immer wieder saniert, ist aber mit seinem offenen Treppenhaus als einzigem Fluchtweg brandschutztechnisch hoffnungslos veraltet.

"Historische Gebäude sind immer sehr speziell, was auch die Rettungs- und Fluchtwege betrifft. Meistens schlägt so etwas auf, wenn wir sowieso irgendwas baulich vorhaben. Dann gibt es eine Begehung, und dann stellt irgendjemand fest, hoppla, hier fehlt ja der zweite Fluchtweg, oder hier sind die Türen verkehrt herum." Thorsten Wozniak, Bürgermeister von Gerolzhofen

Kontrolle per Strichliste

Jahrelang hatte der Brandschutz in Gerolzhofen wie in vielen bayerischen Kommunen eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Jetzt muss die Stadt deutlich nachbessern, andernfalls müsste die Bibliothek geschlossen werden, sagt Bürgermeister Thorsten Wozniak. Kontrolliert werden soll die Obergrenze von 29 Besuchern mit einer Strichliste:

"Tatsächlich muss händisch gezählt werden, also jeder, der reingeht, bekommt einen Strich, und die Mitarbeiterinnen müssen dafür verantwortlich zeichnen." Thorsten Wozniak, Bürgermeister

Manches muss leider ausfallen

Man habe diese Woche schon mehrmals durchgezählt, sagt die derzeitige Leiterin der Bibliothek, Gudrun Schuller. Viele Veranstaltungen seien durch die neue Auflage leider nicht mehr möglich:

"Also, wenn wir Lesungen oder Kinderveranstaltungen ausführen wollen, dann ist es ein Problem. Weil bei Kinderveranstaltungen haben wir schon mal 80 bis 100 Leute gehabt, also das kann man definitiv nicht mehr machen." Gudrun Schuller, Leiterin der Bibliothek

Die Teilnehmerzahlen werden sorgfältig verrechnet

An diesem Abend um kurz vor 18 Uhr wird das Obergeschoss für einen VHS-Computer-Kurs vorbereitet. Die neue Auflage begrenzt natürlich die Zahl derer, die zusätzlich in die Bibliothek kommen, sagt VHS-Chefin Georgine Bachmann. Der Kurs sei diesmal allerdings auf acht Teilnehmer begrenzt:

"Wobei wir das heute erreicht haben, mit dem Kursleiter sind es neun, zwei Bibliotheksangestelle sind es elf, das heißt, es dürfen noch 18 in die Bibliothek kommen, notfalls muss einer sich unten hinstellen und die Leute aufhalten." Georgine Bachmann, VHS-Chefin

Die meisten Nutzer haben schon von der neuen Auflage gehört. Sicherheit geht vor, meinen diese beiden Damen:

"In dem Moment hat man natürlich immer das Gefühl, es ist vielleicht übertrieben, aber in dem Moment, wo was passiert, da schreit jeder." | "Ich denke, für die Besucher sollte die Möglichkeit da sein, im Notfall sicher nach draußen zu kommen."

Ab 30 Köpfen braucht es einen Rettungsweg mehr

Die Zahl 29 geht übrigens aus einer offiziellen Stellungnahme des Landesfeuerwehrverbands Bayern hervor. Demnach wird "innerhalb einer Nutzungseinheit ab 30 Personen ein baulicher zweiter Rettungsweg als erforderlich angesehen. Über die Rettung von Personen ab 11 und bis 29 Personen muss die zuständige Brandschutzdienststelle entscheiden." Und die – in diesem Fall die örtliche Feuerwehr - hatte also keine andere Wahl, denn die verwendete Brandschutztür T30 hält einem Brand nur 30 Minuten lang Stand, erklärt Kommandant Roland Feller.

"Dass es Grenzen gibt, ist klar, das ist einfach so, denn eine Drehleiter hat einfach Kapazitätsgrenzen. Im Fall des Falles ist es so, dass wir mit der Drehleiter eine Grenze haben, in einer gewissen Zeit nur eine gewisse Anzahl von Leuten herunterholen zu können." Roland Feller, Feuerwehr-Kommandant

Es gibt mehrere Brennpunkte am Ort

Die Bibliothek ist allerdings nicht der einzige brandschutztechnische Sorgenfall. Seit mehr als einem Jahr ist die Stadthalle wegen Brandschutzmängeln geschlossen, und auch im historischen Rathaus, das erst kürzlich aufwändig saniert wurde, müssen ähnlich strenge Auflagen erfüllt werden.

"Ich komme gerade von einem Lehrgang in Würzburg, und da unterhält man sich ja auch immer untereinander: Und Gerolzhofen, das kann ich sagen, ist kein Einzelfall. Und wenn das einfach nicht gemacht wird, dann kommt halt irgendwann das Amt und sagt: Brandschutz muss ertüchtigt werden, oder das Ding macht zu." Roland Feller, Feuerwehr-Kommandant

Eine bayernweite Herausforderung

Das Ding macht zu – auch das kommt vor. Ein Beispiel: der Maierwirt in Prutting bei Rosenheim. Vor zwei Jahren musste das Traditionswirtshaus nach 174 Jahren schließen. Der Grund auch hier: Brandschutzauflagen der Behörde.

Überall in Bayern kämpfen Gemeinden mit den Brandschutzvorschriften. So rechnet allein Augsburg damit, dass es in den kommenden Jahren einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag beim Brandschutz für Schulen, Verwaltungen oder Sporteinrichtungen investieren muss.

Eine große Aufgabe für eine kleine Stadt

Damit sich in den Räumen der Stadtbibliothek von Gerolzhofen künftig bis zu 99 Personen aufhalten dürfen, investiert die Stadt jetzt rund 200.000 Euro in den Brandschutz. Dazu gehört neben baulichen Veränderungen wie Rauchmeldern und Brandschutz-Türen auch eine Fluchttreppe außen am Gebäude.

"In der Tat, es ist gerade eine große Aufgabe, das beschäftigt uns sehr stark, weil wir auch sehr viele historische Gebäude haben." Thorsten Wozniak, Bürgermeister

Die moralische Verpflichtung zur Vorsorge

"Ja, der Brandschutz ist teuer und aufwendig, aber eben auch enorm wichtig", sagt Bürgermeister Thorsten Wozniak. Immerhin sorge er dafür, dass im Ernstfall alle Personen in einem Gebäude wie einer Schule gerettet werden könnten.

"Wenn denn was passiert, dann ist zum einen die Haftungsfrage, und dann sind wir persönlich haftbar. Zum anderen ist es aber auch die moralische Verpflichtung, die wir haben, dass wir sagen: Wir wussten ja, dass es hier Brandschutzmängel gibt - und das möchte ich einer Mutter eines gestorbenen Kindes nicht erklären." Thorsten Wozniak, Bürgermeister