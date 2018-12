Höchste Terrorwarnstufe nach Anschlag in Straßburg

Am Rande eines Weihnachtsmarktes bei Straßburg sind am Dienstagabend drei Menschen bei einem Anschlag getötet worden. Der französische Innenminister Christophe Castaner teilte in der Nacht zum Mittwoch mit, Frankreich erhöhe seine Terroralarmstufe. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete eine formelle Untersuchung ein. Polizeigewerkschaftsvertreter hatten zuvor zeitweise von vier Todesopfern gesprochen. Dreizehn Menschen wurden nach offiziellen Angaben bei dem Anschlag verletzt, sechs von ihnen sehr schwer.

Verschärfte Sicherheitskontrollen

Es würden zusätzliche Sicherheitskräfte nach Straßburg geschickt und die Grenzkontrollen verschärft. Um Nachahmungstaten zu verhindern, wurden zudem auf allen französischen Weihnachtsmärkten die Sicherheitskontrollen verschärft.

Tatverdächtiger wegen schweren Diebstahls in Singen verurteilt

Der mutmaßliche Angreifer ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein französischer Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln. Der 29-Jährige wurde demnach vom Amtsgericht Singen wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und war in Deutschland in Haft. Nach dem Verbüßen der Strafe wurde er im Jahr 2017 nach Frankreich abgeschoben, wie die dpa am Mittwoch weiter erfuhr.

Auch der französischen Polizei sei der Angreifer bekannt, so Castaner. Der Präfekt der Region Straßburg erklärte, der Schütze sei bereits als möglicher Extremist eingestuft worden.

Polizeigewerkschaftsvertreter Stéphane Morisse sagte der Nachrichtenagentur AP, die Behörden seien am Dienstag vor der Schießerei zum Haus des mutmaßlichen Täters gegangen, um ihn festzunehmen. Der 29-Jährige mit mutmaßlichen Verbindungen zum Extremismus sei aber dort nicht angetroffen worden. Die Polizei habe Sprengstoff im Haus gefunden, sagte Morisse.

Fahndung läuft weiter

Nach dem Täter wird weiter unter Hochdruck gefahndet. Castaner sagte, etwa 350 Sicherheitsbeamte und zwei Hubschrauber seien in die Suche involviert. Auch der flüchtige Schütze ist wohl verletzt - Soldaten, die den Weihnachtsmarkt bewacht hätten, hätten den Verdächtigen vor seiner Flucht angeschossen und verletzt, verlautete aus Polizeigewerkschaftskreisen. Nach Informationen des Senders France Info entkam er mit einem Taxi, das er gestohlen hatte. Auf die Frage, ob der Mann ins benachbarte Deutschland geflüchtet sein könnte, antwortetet Straßburgs Bürgermeister Roland Ries: "Die Grenze ist im Prinzip geschlossen." Es sei aber alles möglich, falls der Tatverdächtige ein Auto habe. Die Bundespolizei erklärte, es gebe Kontrollen an vier Grenzübergängen nach Frankreich.

Erste Informationen zu den Opfern

Bei dem Terroranschlag ist auch ein Tourist aus Thailand getötet worden. Das Außenministerium in Bangkok bestätigte, dass es sich bei einem der Opfer um einen 45 Jahre alten Mann handelt, der zusammen mit seiner Frau zu einem Urlaub in Frankreich war. Das Paar war erst wenige Stunden zuvor eingetroffen. Die Frau blieb dem Ministerium zufolge unverletzt. Nach Medienberichten starb der Thailänder durch einen Schuss in den Kopf.

Ermittlungen wegen Terrorverdacht

Der französische Militärsprecher Patrik Steiger sagte, der Schütze habe offenbar nicht auf die patrouillierenden Soldaten auf und um den Weihnachtsmarkt herum gezielt, sondern auf Zivilisten. Die Staatsanwaltschaft eröffnete Ermittlungen wegen einer möglichen terroristischen Tat. Teile von Straßburg wurden abgeriegelt.

Unruhige Nacht in Straßburg

Nach der Tat hatten die Behörden Teile von Straßburg abgeriegelt und die Öffentlichkeit aufgefordert, im Innern von Gebäuden zu bleiben. Personen, die auswärts aßen, mussten stundenlang in Restaurants ausharren. Auch das Europäische Parlament wurde zeitweise zur Sperrzone. Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten konnten das Gebäude zunächst nicht verlassen. In der Nacht begannen die Behörden dann, die Menschen aus dem Gebäude zu bringen.

Macron verspricht Solidarität

Staatschef Emmanuel Macron versprach den Opfern des Angriffs die Solidarität Frankreichs. "Solidarität der gesamten Nation mit Straßburg, unseren Opfern und ihren Familien", schrieb Macron im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Aus dem Ausland kamen zahlreiche Beileidsbekundungen. "Erschüttert über die schreckliche Nachricht aus Straßburg", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. "Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt: Wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten." Außenminster Heiko Maas twitterte am Morgen: "Wir sind tief erschüttert vom Anschlag in #Straßburg und verurteilen diese feige Tat. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. Wir tun alles, um unseren französischen Freunden beizustehen."

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte über Twitter sein Mitgefühl mit den Opfern des Anschlags. Die EU-Kommission stehe an der Seite Frankreichs. Die britische Premierministerin Theresa May äußerte sich ebenfalls "schockiert und traurig über die schreckliche Attacke in Straßburg".