Höchste Inzidenz: Warum diese bayerischen Kreise betroffen sind

Bundesweit überschreiten laut Robert-Koch-Institut aktuell drei Landkreise den Inzidenzwert von 200. Auffällig ist, dass diese alle in Bayern und nicht weit voneinander entfernt liegen: Es sind die Landkreise Berchtesgadener Land (221 Neuinfektionen/100.000 Einwohner binnen einer Woche), Traunstein (219,7) und die kreisfreie Stadt Rosenheim mit einer 7-Tage-Inzidenz von 202,9. Bundesweit liegt die Inzidenz zur Zeit bei 76,3, in Bayern etwas höher bei 84,3.

Berchtesgadener Land: Erhöhtes Infektionspotenzial aufgrund der Nähe zu Österreich

Die beiden Landkreise und die kreisfreie Stadt haben durchaus einige Gemeinsamkeiten: Sie alle sind beliebte Ziele für Urlauber und liegen in der Grenzregion zu Österreich. Auch darauf führt eine Pressesprecherin des Landkreises Berchtesgadener Land die erhöhten Infektionszahlen zurück. Die Gründe seien zwar vielfältig und als Hauptgrund gelte das nahende Ferienende und die Vielzahl an Reiserückkehrern, doch: "Zum anderen ist der Landkreis eine sehr begehrte Urlaubsregion, in der eine Vielzahl an Personen ihren Urlaub verbringen." Außerdem gebe es ein erhöhtes Infektionspotenzial aufgrund der Nähe zur österreichischen Grenze und der hohen Anzahl an Pendlern. Ein weiterer Faktor seien sicherlich auch die "gelockerten Corona-Maßnahmen in Österreich." Der Landkreis hatte bereits Anfang des Jahres aufgrund hoher Zahlen und eines besonders langen Lockdowns für Aufmerksamkeit gesorgt.

Reiserückkehrer Hauptgrund für Infektionen

In Rosenheim geht man davon aus, dass die Infektionen hauptsächlich auf Reiserückkehrer und Ansteckungen im familiären Umkreis zurückzuführen sind. Aufgrund der hohen Übertragbarkeit der Delta-Variante hätten sich häufig weitere Familienmitglieder angesteckt. Auffällig sei auch, dass viele der Reiserückkehrer aus Südeuropa zurückgekehrt seien, konkret aus Ländern wie Kroatien, Kosovo, Albanien, Nordmazedonien, Serbien und Bosnien und Herzegowina. Zum Teil habe es sich dabei um Familienbesuche gehandelt. Deshalb hat die Stadt Rosenheim gezielt Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund kontaktiert und mit Schreiben in deren Muttersprache zur Testung nach einer Reise und zur Impfung motiviert.

Rosenheim: Corona-Ausbruch im Pflegeheim

Außerdem sei es vor kurzem in der Stadt Rosenheim zu einem größeren Ausbruch in einem Pflegeheim und zu einem kleineren Ausbruch in einem Pflegeheim im Landkreis gekommen. Diese Entwicklung mache der Stadt Sorgen, da es teilweise noch eine hohe Anzahl an ungeimpftem Personal gibt. Es hätten sich im Pflegeheim allerdings auch vollständig geimpfte unter den Erkrankten befunden. Das Impfzentrum Rosenheim habe deshalb bereits allen Heimen Drittimpfungen und Nachholimpfungen durch mobile Teams angeboten.

Traunstein: Diffuses Infektionsgeschehen

Im Landkreis Traunstein lag in den letzten beiden Wochen der Anteil an Reiserückkehrern unter den Infizierten bei rund 5,5 Prozent, schreibt eine Pressesprecherin des Landratsamts auf BR-Anfrage. Das Infektionsgeschehen im Landkreis sei "diffus über den Landkreis verteilt" und finde hauptsächlich im privaten Rahmen statt. Aktuell seien hauptsächlich Ungeimpfte von Corona-Infektionen betroffen. Die wichtigste Aufgabe für den Landkreis sei deshalb zur Zeit ein niederschwelliges Impfangebot, beispielsweise durch den Impfbus.

Infizierte sind eher jung und ungeimpft

Das Alter der Infizierten in den drei betroffenen Kreisen ähnelt sich. Hauptsächlich sind laut Angaben des Robert-Koch-Instituts die Altersgruppen 14-34 und 35-59 betroffen. Im Landkreis Berchtesgaden sind knapp 50 Prozent der Neuinfizierten 1991 oder später geboren (Stand 13.09.2021). In Rosenheim sind etwa dreiviertel der Infizierten zwischen 18 und 59 Jahre alt. Im Landkreis Traunstein ist laut einer Sprecherin vor allem die Altersgruppe zwischen zehn und 29 Jahren betroffen. Dabei seien überwiegend ungeimpfte Bürgerinnen und Bürger von Corona-Infektionen betroffen. Impfdurchbrüche habe es im LK Traunstein bei 8 Prozent der Fälle gegeben. Ähnliches gilt für den Landkreis Berchtesgaden und die kreisfreie Stadt Rosenheim - auch dort machen Ungeimpfte den Großteil der derzeit Infizierten aus.

Inzidenzwert nicht mehr ausschlaggebend

Auch wenn das Robert-Koch-Institut die Inzidenzwerte nach wie vor täglich veröffentlicht, hat die Sieben-Tage-Inzidenz in den letzten Wochen an Bedeutung verloren. In Bayern bestimmt nun die Krankenhaus-Ampel die Corona-Maßnahmen. Diese richtet sich nach der Fallzahl der Corona-Hospitalisierungen und der Intensivbettenbelegung durch Corona-Patienten. Aktuell ist sie "grün". Dennoch vermittelt der Inzidenzwert nach wie vor einen Eindruck des Infektionsgeschehens.