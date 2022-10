Hochwasserschutz: Ein Dorf wird höher gelegt

Extreme der anderen Art: Ein Dorf "absiedeln"

Im oberbayerischen Weiler Moos, einem Ortsteil von Burgheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, haben sie sich für ein anderes Extrem entschieden. Auch dort standen die Verantwortlichen vor der Frage, wie es weitergehen soll, nachdem 1999, 2002 und 2005 die Donau in den Straßen stand. Die Entscheidung: Der Ort wird mehr oder weniger aufgegeben. Kurzzeitig wurde über eine Eindeichung nachgedacht. "Doch das hätte in keiner Relation gestanden", erklärte Burgheims Bürgermeister Michael Böhm unlängst im "Donaukurier". Also machte man sich an die sogenannte Absiedlung.

Wer geht, erhält 75 Prozent des Schätzwerts seines Haues, zum Großteil bezahlt vom Freistaat und zu einem kleineren Teil von Kommune und Landkreis. Im Ort selbst wird nur noch das Nötigste gemacht, 16 Anwesen sind aktuell noch übrig, 23 sind bereits verschwunden. Dennoch ist die Absiedlung freiwillig. Wer bleiben will, kann das natürlich tun. Bis 2030 läuft das Förderprogramm für Absiedlungswillige einstweilen, Kostenpunkt auch hier ungefähr 10,5 Millionen.

Brockwitz: Ein Lernprozess für alle

Die Gesamtkosten sind also in beiden Fällen ungefähr die gleichen. Dennoch kommt Aufgeben für den Brockwitzer Projektverantwortlichen Lier nicht in Frage: "Ohne die Niederseite fällt die Hälfte des Dorfes weg - und so ein Dorf ist ja auch eine funktionierende Gemeinschaft. Da gibt es eine Kirche, eine Feuerwehr, einen Einkaufsladen - wenn da ein ganzer Teil fehlt, ändert sich die Gesamtstruktur des Ortes. Außerdem: Was macht denn die Landschaft hier aus? Das sind genau auch diese alten Dörfer. Und dann ist auch die Frage: Will man das seinen Nachkommen erhalten oder nicht?"

In Brockwitz haben sie sich entschieden, das zumindest zu versuchen - mit allem, was dazugehört: Bei den Bewohnern Überzeugungsarbeit leisten, mit Firmen und Förderern sprechen, neu auftauchende Probleme lösen - das sächsische Dorf wagt sich auf Neuland und dementsprechend komplex sind die Aufgaben. Neuerdings machen den Projektverantwortlichen der Fachkräftemangel, die Materialpreise und auch die hohen Energiekosten einen Strich durch die Rechnung. Unter anderem, weil so ein frisch aus dem Boden gehobenen Haus im Winter deutlich schwerer - und damit teurer - zu beheizen ist. Deshalb wird das erste Haus jetzt wohl nicht mehr wie geplant vor dem Winter, sondern erst im Frühjahr angehoben.

Es sei für alle ein Projekt, um zu lernen, sagt Lier. Aber wenn es gut ausgeht, wird das Brockwitzer Modell möglicherweise ein Exportschlager für die Küstenregionen in Irland, Dänemark oder den Niederlanden. Vertreter aus diesen Ländern haben sich nämlich schon interessiert gezeigt.