BR24live: Was muss nach der Hochwasserkatastrophe passieren?

Die Zahl der Opfer durch die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands steigt weiter an. Am Freitagvormittag sind nun mehr als 90 Tote zu beklagen. Hunderte Menschen gelten noch als vermisst.

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Unwetterkatastrophe? Was gilt es beim Hochwasserschutz zu beachten? Was hilft, um die Menschen rechtzeitig vor einem Starkregen zu warnen?

Extreme Wetterereignisse nehmen zu - darauf weisen viele Klimaforscher hin. Zu Gast bei Achim Bogdahn im Tagesgespräch ist unter anderem Prof. Harald Kunstmann von der Universität Augsburg.

Einerseits müssten wir versuchen, "unsere Treibhausgasemissionen so schnell und so massiv wie möglich zu reduzieren", so Kunstmann. Zum Klimaschutz gehöre aber auch, sich sowohl auf extreme Niederschläge als auch auf langanhaltende Dürreperioden anzupassen.

Außerdem zu Gast: Ernst Rauch, Geowissenschaftler und Chef-Klimatologe beim Rückversicherungsunternehmen Munich Re, und Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist und selbst vom aktuellen Hochwasser betroffen.

