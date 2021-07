Hochwasser-Ticker: Mehr als 80 Tote und Hunderte Vermisste

06.50 Uhr: Etliche Häuser in Erftstadt-Blessem (NRW) eingestürzt

Katastrophal stellt sich am Morgen auch die Lage in Nordrhein-Westfalen dar: In Erftstadt-Blessem ist eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt. Das hat die Kölner Bezirksregierung in der Früh mitgeteilt. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser.

Aus der Region kämen auch immer wieder Notrufe. Menschen könnten derzeit aber nur mit Booten oder Hubschraubern gerettet werden. Außerdem seien Einsatzkräfte dabei, mehrere Pflegeheime vorsorglich zu räumen.