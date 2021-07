ARD-Benefiztag für die Hochwasser-Opfer: Wir halten zusammen!

Auch der Bayerische Rundfunk stellt kurzfristig sein Programm um, wenn die Programme der ARD am heutigen Freitag von 7 Uhr morgens bis Mitternacht ein Zeichen für Zusammenhalt in Deutschland setzen. BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, PULS und BR-KLASSIK beleuchten in ihrem Programm die verschiedensten Aspekte der Hochwasser-Katastrophe.

Wir halten zusammen - die Livesendung

Am Abend mündet der ARD-Benefiz-Tag in eine Livesendung an zwei Schauplätzen, die das Erste und das BR Fernsehen ab 20.15 Uhr übertragen.

In Köln spricht Ingo Zamperoni mit Betroffenen, Fachleuten, Helferinnen und Helfern. In Leipzig unterhält sich Sarah von Neuburg mit Menschen, die die mitteldeutschen Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 erlebt haben - und will allen Mut machen, die jetzt unter den Auswirkungen der Fluten leiden. Auch auf dem Programm: zahlreiche Künstler und viel Musik.

Diese Stars haben spontan zugesagt: