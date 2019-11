"Apokalyptische Zerstörung": Hochwasser in Venedig

Die Hochwasserlage in Venedig hat sich zugespitzt. Um kurz vor Mitternacht stieg das Wasser auf 1,87 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist nach Angaben der Lagunenstadt der höchste Wert seit 1966.

Polizeiangaben zufolge starb ein 78-jähriger Mann durch einen Stromschlag; zuvor war Wasser in sein Haus eingedrungen. Ein weiterer Bewohner sei tot in seinem Haus gefunden worden. Eine natürliche Todesursache werde in diesem Fall nicht ausgeschlossen, hieß es.

Venedigs Bürgermeister spricht von Katastrophe

"Wir haben es mit apokalyptischen Zerstörungen zu tun", befand der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia. Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach von einer "Katastrophe" und mobilisierte alle Einsatzkräfte. Er kündigte an, den Notstand auszurufen. "Wir sehen uns mit einem Hochwasser konfrontiert, das mehr als außergewöhnlich ist", schrieb Brugnaro auf Twitter. Er forderte, die seit Jahren geplante Flutsperre vor der Küste müsse endlich fertig gestellt werden.

Markusdom steht unter Wasser

Der Markusplatz in der Unesco-Welterbestadt war vollkommen überflutet. Touristen und Einheimische wateten zunächst noch in Gummistiefeln über den Platz, am Abend fuhr nur noch die Polizei mit Booten. Auch in den Markusdom drang das Wasser ein und richtete Schäden an. Drei "Vaporetti", wie die Motorschiffe im öffentlichen Nahverkehr der Stadt genannt werden, sanken.

Für heute erwarteten die Behörden eine zweite Hochwasserwelle von etwa 1,60 Meter. Venedig wird wegen seiner Lage in der Lagune immer wieder von Hochwasser heimgesucht, die Lage verschärft sich aber zunehmends. Die Stadt will seit langem ein Flutschutzsystem installieren, da der Anstieg des Meeresspiegels immer häufiger zu Überflutungen führt.