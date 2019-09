Die sächsische CDU hält trotz Einbußen eine deutlich erstarkte AfD auf Abstand. Die SPD bricht ein und landet im einstelligen Bereich. Mit 7,9 Prozent wäre es für die Partei das schlechteste jemals bei einer Landtagswahl gemessene Ergebnis. Das geht aus der Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD hervor. Die bisherige schwarz-rote Regierung ist damit abgewählt. Auch die Grünen legen zu. Möglich wäre bei der derzeitigen Konstellation ein Kenia-Bündnis aus CDU, SPD und Grünen oder ein Zweierbündnis aus CDU und Grünen. Die FDP liegt laut der Prognose unter der 5-Prozent-Hürde und wird wahrscheinlich nicht im Landtag vertreten sein. Die Linke verliert deutlich.

Werden Grüne zu Königsmachern der CDU?

Den Grünen wird damit eine Schlüsselrolle zukommen. Eine Koalition mit AfD oder Linken hatte Ministerpräsident Michael Kretschmer bereits ausgeschlossen. Die CDU hat nach derzeitigem Stand 45 Sitze, die Grünen kommen auf 12. Damit wäre eine knappe Mehrheit möglich. Insgesamt umfasst der sächsische Landtag 112 Sitze.

Sachsens Grünen-Spitzenkandidat Wolfram Günther ist mit dem Ergebnis seiner Partei zufrieden. "Wir sehen einen klaren Auftrag für eine andere Politik in diesem Land", sagte Günther, der mit Katja Meier das Spitzenkandidaten-Duo bildet, am Sonntagabend in Dresden. Die Bevölkerung in Sachsen wolle ein demokratisches Land haben, das optimistisch in die Zukunft blicke.

Ministerpräsident Kretschmer erleichtert

Nachdem seine Partei stärkste Kraft geworden ist, hat Kretschmer von einem "wirklich guten Tag" für das Land gesprochen. "Wir haben es geschafft, das freundliche Sachsen hat gewonnen", sagte Kretschmer am Sonntag im Dresden. Es sei der CDU gelungen, gegen eine starke AfD erneut den Regierungsauftrag zu erhalten.

AfD-Vorsitzender Gauland "sehr zufrieden"

Auch AfD-Chef Alexander Gauland hat sich mit den Wahlergebnissen in Sachsen und Brandenburg "sehr zufrieden" gezeigt. Gauland sagte am Abend in der ARD weiter: "Aber ja, wir sind nicht stärkste Kraft geworden. Dazu fehlt noch ein Stück, und insofern beginnt die Arbeit jetzt erst".

SPD reagiert mit Bitterkeit

SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig hat Verständnis für die Enttäuschung über das Ergebnis seiner Partei gezeigt: "Ja, man darf traurig sein, ja, man darf sich ärgern, man darf vieles als ungerecht empfinden." Trotzdem versuchte er sich kämpferisch zu zeigen. Die gute Botschaft des Tages sei, dass es eine gute Regierung geben werde, sagte er mit Blick auf die Ergebnisse der CDU. "Wir haben stabile Ergebnisse, es gibt eine klare Antwort gegen Rechts."

Er habe Hoffnung, dass sich seine Partei von dem schlechten Ergebnis erholen werde. "Wenn es eine Partei gibt, die in den Jahren Demut gelernt hat, die es immer wieder gelernt hat, neu aufzustehen, dann war es die sächsische SPD", so Dulig. "Und genau das gilt auch heute."

Kohleausstieg war eines der wichtigsten Wahlkampfthemen

Laut ARD lag die Wahlbeteiligung bei 65 Prozent. Bei der letzten Wahl im Jahr 2014 lag sie bei 49,1 Prozent. Im Wahlkampf wurde vor allem über den Kohleausstieg und dessen Folgen gestritten, aber auch die Entwicklung des ländlichen Raumes, die Bildung, eine bessere Verkehrsinfrastruktur, mehr Polizei vor Ort und die Migration waren wichtige Themen.

Auch CDU und Linke erzielen schlechtestes Ergebnis

Für die sächsische CDU, die seit 1990 stets stärkste Partei war und den Ministerpräsidenten stellte, ist es das mit Abstand schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl. Bereits die 39,4 Prozent von 2014 bedeuteten einen Tiefstwert. Von 1990 bis 2004 konnte die CDU noch allein regieren, bis 2002 mit Ministerpräsident Kurt Biedenkopf und dann mit Georg Milbradt.

Sachsen ist das einzige Bundesland, das seit der deutschen Wiedervereinigung durchgehend von der CDU geführt wurde. Kretschmer war erstmals Spitzenkandidat. 2017 hatte er das Amt des Ministerpräsidenten von Stanislaw Tillich übernommen, der nach dem desaströsen Abschneiden der sächsischen CDU bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt verkündet hatte.

Für die sächsische Linke mit Spitzenkandidat Rico Gebhardt deutet sich das schlechteste Ergebnis seit 1990 an. Linke-Chefin Katja Kipping hat am Sonntagabend in der ARD mit Enttäuschung auf die Wahlergebnisse ihrer Partei in Sachsen reagiert. "Solche Zahlen schmerzen, das ist ganz klar." Sie hätte sich in Sachsen mehr Rückenwind gewünscht. Auf die Frage, ob die Linke die Position als Partei des Ostens an die AfD verloren habe, antwortete Kipping: "Nein, das haben wir nicht." Im Osten habe sich 30 Jahre etwas "in besonderer Art und Weise" ausgetobt, was den Rechten den Boden bereitet habe, das sei der Marktradikalismus. Dieser erziehe Menschen dazu, den Ellenbogen einzusetzen. "Und von dieser Saat profitiert jetzt leider die AfD", so Kipping.

Folgen für den Bund

Das Ergebnis der CDU in Sachsen dürfte eine stabilisierende Wirkung auf die Vorsitzende der Partei, Annegret Kramp-Karrenbauer haben, die zuletzt stark in der Kritik gestanden hatte. Dennoch haben CDU-Vertreter im Bund mit gemischten Gefühlen auf das Wahlergebnis reagiert. Es sei "Herausforderung und Ansporn zugleich, die vor uns liegenden Aufgaben auch in Deutschland, auch in der Bundespolitik mit voller Entschlossenheit anzugehen", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak am Sonntag in Berlin.