Starke Zugewinne für die AfD, Verluste für die Regierungspartei SPD - dennoch gehen die Sozialdemokraten laut Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD als mit Abstand stärkste Partei aus der Landtagswahl hervor. Die AfD erhält einen starken Zuwachs an Stimmen und folgt an zweiter Stelle. Die CDU bricht demnach deutlich ein, während die Grünen zulegen können. Für die bisherige rot-rote-Regierung reicht es wohl nicht mehr, zumal die Linke drastisch einbricht. Rechnerisch möglich wäre nach der derzeitigen Konstellation ein rot-rot-grünes Bündnis. Die FDP liegt knapp unter der 5-Prozent-Hürde. Die BvB/Freien Wähler schaffen momentan den Sprung ins Parlament knapp.

Woidke zeigt sich positiv

Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke geht damit aktuell als Sieger aus den Landtagswahlen hervor. Prognosen hatten die SPD gleichauf mit der AfD gesehen. In der ARD zeigte sich Woidke positiv "Ich bin erstmals froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches bleiben wird". Er kündigte an, möglichst schnell eine Regierung bilden zu wollen.

AfD: "Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein"

Auf dem zweiten Platz folgt momentan die AfD. Schon jetzt ist klar, dass eine Regierungsbildung in Brandenburg damit schwierig werden dürfte. Mit der AfD unter Andreas Kalbitz, der dem rechtsnationalen "Flügel" seiner Partei zugerechnet wird, wollen die anderen Parteien nach eigenem Bekunden nicht koalieren. Die AfD kündigte ihre Ergebnisse als großen Erfolg an. "Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein", sagte der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, Andreas Kalbitz.

Rot-rote Regierung wird voraussichtlich nicht mehr möglich sein

Nach ARD-Prognose wird die bisherige rot-rote Regierung ihre Arbeit nicht fortsetzen können und benötigt mindestens einen weiteren Partner. Als Partner der SPD infrage kommen die Grünen, die unter den Erwartungen bleiben, aber dennoch ihr bestes Ergebnis in Brandenburg und überhaupt in einem ostdeutschen Flächenland einfahren.

Die in Brandenburg von je her schwächelnde CDU fällt auf ihr schlechtestes Landesergebnis und rangiert nun hinter der AfD auf Platz drei. Sie oder die geschwächten Linken könnten der dritte Partner sein.