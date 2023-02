Hochdruckgebiet sorgt für stabiles Wetter mit Sonne oder Nebel

Ein großes Hochdruckgebiet über Mitteleuropa bestimmt in den nächsten zwei Wochen das Wetter in Deutschland und Bayern. Wie der Deutsche Wetterdienst meldete, bedeutet das ruhiges Hochdruckwetter.

So stabil das gute Wetter allerdings vor allem in Hochlagen bleibt, so hartnäckig hält sich Hochnebel teilweise in Niederungen. In der Nacht zum Sonntag muss in Franken örtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern gerechnet werden. Glatt wird es nur in Teilen Südbayerns durch Frost sowie im Bayerwald durch geringen Neuschnee.

Stabiles Hochdruckgebiet - Sonne in der Höhe, Nebel im Tal

"So ein Hoch kann sogar ziemlich gemein sein und den Menschen in den Niederungen tagelang tristes Hochnebelgrau bescheren, während es in den Hochlagen der Mittelgebirge Sonne pur gibt", so Meteorologe Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst.

Hochdruckeinfluss bleibt bestehen

Im Verlauf der nächsten Woche zieht das Hochdruckgebiet über Deutschland langsam weiter in Richtung Osten, es bleibt aber weiterhin bestimmend für das Wetter. Der Sonntag beginnt in den meisten Regionen neblig-trüb, teilweise regnet es.

Sonntag zunächst stark bewölkt und Regen

In Bayern bleibt es am Sonntag zunächst vielerorts stark bewölkt. Besonders in Ostbayern fällt in der ersten Tageshälfte Regen oder Nieselregen. Mit Sonne ist nur in den Alpen und im südlichen Schwaben zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen vier Grad in Niederbayern und neun Grad am Untermain.

Ab Montag Sonne am Alpenrand

Am Alpenrand, im Südwesten und im Westen Deutschlands lockert es im Verlauf des Sonntags auf bei Temperaturen zwischen vier und neun Grad. Ab Montag setzt sich mehr und mehr die Sonne durch. Am Alpenrand scheint sie dann ganztägig bei Temperaturen von fünf bis elf Grad.