Hitzewelle: Wird nun das Wasser knapp?

Seit gut einer Woche sorgt das Hoch Ulla in ganz Deutschland für rekordverdächtig heiße Temperaturen. Die Menschen trinken mehr, toben sich oft im Freibad aus und bewässern ihren vom Vertrocknen bedrohten Garten.

Aufruf: Umsichtig mit dem Wasser umgehen

Das hat zur Folge, dass die Wasservorräte bundesweit stark ausgeschöpft werden. Die Kommunen in Deutschland fordern deshalb die Bürger und Bürgerinnen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser auf.

"Aufgrund der steigenden Wassernachfrage in Hitzeperioden, die auch durch einen erhöhten Verbrauch in der Landwirtschaft verstärkt wird, sollte auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Trinkwasser hingewirkt werden". Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Verbraucher sollten demnach abwägen, ob und wenn ja wie sie den Wasserverbrauch reduzieren können - zum Beispiel bei der Gartenbewässerung.

Höchster Wasserverbrauch in Nürnberg seit 15 Jahren

In Nürnberg ist der Wasserverbrauch diese Woche enorm in die Höhe gestiegen. Der örtliche Versorger N-Ergie verzeichnete am Mittwoch mit 148 Millionen Litern den höchsten Wert seit mehr als 15 Jahren. Im Durchschnitt verbrauchen die Nürnberger 95 Millionen Liter pro Tag, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Trotz der vorhergesagten weiter heißen Temperaturen müssten sich die Kunden jedoch keine Sorgen über eine Wasserknappheit machen, betonte eine Sprecherin.

Die Stadtwerke München liefern der Stadt im Schnitt 300 Millionen Liter Wasser am Tag. Am Donnerstag waren es rund 380 Millionen Liter, ganz normal für einen heißen Sommertag, bestätigte Michael Solić, Pressereferent der Stadtwerke München BR24.

Bis zu 1.000 Euro Strafe bei unnötigem Wasserverbrauch

In einigen Orten wie in Bad Oeynhausen (Nordrhein-Westfalen) führte die Hitzewelle zu einem so hohen Wasserverbrauch, dass dort die Trinkwasserversorgung knapp vor einem Engpass stand. Die Bewohner wurden daher zum Wassersparen aufgefordert, die Nutzung von Rasensprengern, Hochdruckreinigern oder privaten Schwimmbecken solle dringend unterlassen werden, hieß es. Bei Zuwiderhandlung können Geldbußen bis zu 1.000 Euro verhängt werden. Die Stadt plant derzeit den Bau eines neuen Hochbehälters, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden.

Keine Wasserknappheit in Deutschland

Die Wasservorräte sind zwar im Moment bundesweit stark ausgelastet. Generell drohten in Deutschland jedoch auch bei langanhaltenden Trockenperioden und großer Hitze "keine flächendeckenden Versorgungsengpässe bei Trinkwasser", bestätigt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Es steht also genug Trinkwasser zur Verfügung.

"Gieß' mich, sonst sterb' ich": Bürger sollen Bäume wässern

Neben den Menschen leidet auch die Natur unter den hohen Temperaturen. Deshalb forderte die Augsburger Baumallianz Bürger unter dem Motto "Gieß' mich, sonst sterb' ich", dazu auf, Straßenbäume vor ihrer Haustüre täglich mit ein paar Litern gießen. So würde das Überleben der Bäume gesichert werden. Auch in anderen deutschen Städten wie zum Beispiel Dortmund wurden Bürger dazu aufgerufen, gegen die Trockenheit zu helfen und Straßenbäume, vor allem frisch gepflanzte Jungbäume, zu bewässern.