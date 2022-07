Hitzewelle nimmt Südeuropa in die Zange: Immer mehr Brände

Seit Wochen ist es im Süden Europas trocken und heiß. In Italien ist vor allem die Po-Ebene im Norden des Landes stark betroffen. Der Fluß ist an vielen Stellen ausgetrocknet, es fehlt an Wasser für die Felder, selbst die privaten Haushalte müssen Wasser sparen.

Waldbrände im Trentino, in der Toskana und rund um Rom

Und es soll noch schlimmer kommen: Bis zu 40 Grad werden in den nächsten Tagen in einigen Regionen Italiens und auch Frankreichs erwartet. Angesichts der anhaltenden Dürre eine riesengroße Gefahr für die Vegetation. In weiten Teilen der Ferieninsel Sizilien gilt eine erhöhte Waldbrand-Warnstufe, ebenso auf Sardinien. Im Trentino, in der Toskana und in der Umgebung von Rom hat es zuletzt immer wieder gebrannt. Wälder und Büsche sind einfach zu trocken.

In Frankreich ist vor allem die Region südlich von Bordeaux betroffen: An der Atlantikküste stehen Pinienwälder in Flammen, die Feuerwehr kämpft mit allen Mitteln gegen einen großflächigen Waldbrand. Ebenso wie in Italien sprechen die Meteorologen auch in Frankreich von einer beispiellosen Dürre. Zwar hat es in der zweiten Junihälfte etliche Unwetter mit viel Regen gegeben. Der Effekt ist aber schnell verflogen - und seither trocknen die Böden wieder aus.

Hitzealarm in 16 von 17 spanischen Regionen

Auch in Spanien ist es brütend heiß, und Ventilatoren finden reißenden Absatz: So kletterten in Bilbao im Norden des Landes die Verkaufszahlen nach Medienberichten um mehr als 50 Prozent in die Höhe. In 16 der insgesamt 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens wurde Hitzealarm ausgerufen, in fünf dieser Regionen gilt teilweise sogar die Alarmstufe Rot.

In Kroatien kämpft die Feuerwehr nahe der dalmatinischen Stadt Sibenik gegen einen Waldbrand, der am Mittwoch zwei Dörfer an der bei Urlaubern beliebten Krka-Riviera erfasst hat. Die Bewohner von Zaton und Raslina wurden mit Booten über die Stubalj-Bucht in Sicherheit gebracht. Die Situation sei so schlimm wie seit zehn Jahren nicht mehr, erklärte der Zivilschutz.

Griechenland: Feuerwehr evakuiert Ortschaften auf Samos

Auf der griechischen Insel Samos wurden am Mittwochabend wegen eines außer Kontrolle geratenen Waldbrandes mehrere Ortschaften evakuiert. Vor der Küste der Insel stürzte ein Löschhubschrauber aus niedriger Höhe ins Meer, als die Besatzung Wasser zur Brandbekämpfung aufnehmen wollte. Zwei Insassen kamen uns Leben, der Pilot wurde später schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Deutschland erwartet Hitzewelle vor allem im Süden

Auch bei uns in Deutschland wird es in den nächsten Tagen hochsommerlich warm bis heiß, aber weniger extrem als im Mittelmeerraum. Vor allem im Süden wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu Hitzetagen kommen, unter anderem im Breisgau mit bis zu 35 Grad.

Bayern erwartet Werte von knapp über 30 Grad, allerdings auch Gewitter und Schauer in den nächsten Tagen, die womöglich für etwas Abkühlung sorgen.