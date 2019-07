Hitzewelle: Deutschland glüht weiter, kühlende Gewitter in Sicht

Hitze löst hitzige Debatte aus

Die Grünen hatten in einem "Hitzeaktionsplan" das "Recht auf Hitzefrei" für mehrere Berufsgruppen vorgeschlagen. Die Arbeitgeber kritisierten die Forderung: "Immer neue staatliche Einheitsfantasien und Regulierungsregelungen für unsere Unternehmen sind nicht der richtige Weg", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft".

Der CDU-Wirtschaftsrat bezeichnete die Forderung nach einem Recht auf Hitzefrei als realitätsfern. Generalsekretär Wolfgang Steiger schrieb in einem Gastbeitrag für die "Rhein-Neckar-Zeitung", anfallende Arbeit müsse erledigt werden, "denn nur so kann unsere Wirtschaft funktionieren". Arbeitgeber und Arbeitnehmer fänden seit Jahrzehnten bei Hitze einvernehmliche Lösungen.

Hitze in ganz Europa

Unter extrem hohen Temperaturen leiden auch Menschen in anderen Ländern Europas: In Paris wurde gestern mit mehr als 42 Grad Celsius ein neuer Hitzerekord gemessen. Meteorologen in den Niederlanden registrierten erstmals seit 75 Jahren mehr als 40 Grad. In Belgien wurde mit knapp 41 Grad der erst am Vortag aufgestellte Rekord wieder gebrochen.