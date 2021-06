Rekord: Schwitzen in Kanada bei 47,9 Grad

Wo sonst teilweise noch Schnee liegt im Juni, herrscht in diesen Tagen Hochsommer: Im Westen Kanadas haben die örtlichen Behörden die höchste Temperatur in der Geschichte des nordamerikanischen Landes gemessen. In der Stadt Lytton in der Provinz British Columbia verzeichneten die Behörden am Sonntag 46,6 Grad, wie die örtliche Wetterbehörde mitteilte. Einen Tag später wurden in der Stadt sogar 47,9 Grad gemessen. Damit übertraf der Ort klar den vorherigen Rekord von 45 Grad in Midale in der Provinz Saskatchewan aus dem Jahr 1937.