Hitze im Auto: Ministerium prüft Alarmfunktion für Kindersitze

Bisher nur Schutz gegen Verletzungen bei Unfällen vorgeschrieben

Bislang sei vorgeschrieben, dass die Spezialsitze Kinder vor Verletzungen bei Verkehrsunfällen schützen müssten, teilte das Ministerium mit. "Sie enthalten jedoch derzeit keine Anforderungen an ein Alarmsignal, das das Vergessen von Kindern in Fahrzeugen verhindern soll." Zuerst berichtete die "Rheinische Post" (Montag) darüber. Je nach Ausgang der Untersuchung sollen die Ergebnisse dann auf internationaler Ebene in den Fachgremien vorgestellt werden.