27.12.2018, 10:11 Uhr

Hitler-Haus in Braunau: Zank ums Geld

73 Jahre nach Ende der NS-Herrschaft könnte in Hitlers Geburtshaus endlich eine würdige Gedenkstätte entstehen. Doch vorher geht es ums Geld - vor Gericht in Ried, vielleicht auch in Straßburg. Die Argumente sind historischer und handfester Natur.