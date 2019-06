08.06.2019, 18:50 Uhr

Historisches Segelschiff versinkt in der Elbe

Gerade erst war das historische Segelschiff "No 5 Elbe" aufwändig saniert worden. Jetzt ist es nach der Kollision mit einem Containerschiff in Stade bei Hamburg gesunken. Die 43 Menschen an Bord wurden gerettet. Fünf Passagiere erlitten Verletzungen.