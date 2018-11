Historiker Wolfgang Benz: Neuer Antisemitismus ist der alte

Bayern 2-radioWelt: Welchen Unterschied gibt es zwischen dem religiös begründeten Judenhass und dem rassisch begründeten Judenhass der Nazi-Zeit?

Prof. Wolfgang Benz, Vorurteils- und Antisemitismusforscher, hat viele Jahre lang das "Zentrum für Antisemitismusforschung" in Berlin geleitet: Das 19. Jahrhundert, das ja wissenschafts-selig war, argumentiert naturwissenschaftlich: Schwarmgeister und Judenhasser sind damals mit einer neuen Begründung - nämlich der "Rasse" - auf den Plan getreten. Sie haben auch den neuen Begriff "Antisemitismus" geprägt. Und die neue Botschaft lautet: Der Jude ist nicht wegen seiner Religion oder nicht nur wegen seiner Religion gefährlich, sondern es liegt an seiner Rasse. Und der entscheidende Unterschied ist: Die Religion kann man abstreifen: Der Jude, der sich taufen lässt, ist kein Ausgegrenzter mehr, er ist Christ und wird in der Gesellschaft aufgenommen. Aber nach dieser Lehre des sogenannten "modernen Antisemitismus" gibt es kein Entrinnen: Wenn das rassisch bedingt ist, dann ist der "Makel" ja "nicht ablöschbar" und kann nur bekämpft werden durch Vertreibung oder Ermordung. Das hat dann im 20. Jahrhundert Adolf Hitler aufgenommen und als neue "Heilslehre" gepredigt: "Der Jude ist unser Feind und wir müssen ihn vernichten!"

Bayern 2-radioWelt: Und wie argumentieren Antisemiten heute im 21. Jahrhundert? Auf was gründen sie ihre Vorurteile?

Prof. Wolfgang Benz: Die gründen ihre Vorurteile vor allem auf Tradition. Sämtliche alten Ressentiments bestehen weiterhin fort, das habe ich auch aus einer Münchner Schule gehört vor kurzem, dass im katholischen Religionsunterricht der Gottesmordvorwurf an die Juden in allem Ernst den Kindern erzählt wird. Die ganzen alten Vorurteile und ein neuer, ein sekundärer Antisemitismus, der sich nach dem Holocaust gebildet hat - aus Scham und Schuld, nicht "trotz Auschwitz", sondern "wegen Auschwitz" - das ist als eine dritte Form dazu gekommen. Und heute kommt als weitere Erscheinungsform Hass gegen Israel hinzu, der auch antisemitische Stereotypen benutzt.

Bayern 2-radioWelt: Antisemitische Straftaten werden immer wieder auch von Zuwanderern aus arabischen Ländern begangen. Ist es so, wie CDU-Politiker Friedrich Merz gerade formuliert hat, dass "ein erheblicher Anteil" der Flüchtlinge antisemitisch ist?

Prof. Wolfgang Benz: Das hat der CDU-Politiker aus der Hüfte geschossen. Es ist nicht ein erheblicher Teil der Flüchtlinge antisemitisch, aber ein erheblicher Teil der Flüchtlinge hat etwas gegen den Staat Israel, das muss man vielleicht doch differenzieren. Und es gibt keinen genuinen muslimischen Antisemitismus, das wird auch gerne behauptet. Das ist auch eine schöne Delegation, denn dann geht es uns besser. Dann sind nicht wir die Judenfeinde, sondern dann können wir mit den Fingern auf die anderen zeigen. Da muss man aber auch wissen: Das ganze antisemitische Vokabular, das jetzt auch von arabischen Flüchtlingen angewendet wird, das stammt aus dem Arsenal des europäischen Antisemitismus. Das ist alles nicht aus Arabien hierher importiert, sondern das wurde vorher aus Europa in die arabischen Länder, in den muslimischen Kulturkreis exportiert.