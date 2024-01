Hisbollah, Huthis, Hamas: Droht in Nahost ein Mehrfrontenkrieg?

"Dieses Verbrechen wird niemals ohne Antwort oder Strafe vorübergehen", erklärte die mit der Hamas verbündete Hisbollah. Der Vize-Leiter des Politbüros der Hamas, Saleh al-Aruri, war am Dienstag getötet worden – in Beirut. Dies hat den Gaza-Krieg nun bis in die libanesische Hauptstadt getragen. Bisher war bei gegenseitigem Beschuss nur der Süden des Landes involviert. Die Besorgnis um eine mögliche Ausweitung des Nahost-Konflikts wächst.

Der Generalsekretär der Hisbollah-Miliz Hassan Nasrallah sprach am Mittwochabend in einer mit Spannung erwarteten Rede von einem "eklatanten israelischen Angriff" - eine konkrete Reaktion kündigte er aber zunächst nicht an. Am Freitag will er sich erneut an die Öffentlichkeit wenden.

"Sehr besorgt": Libanon will nicht in den Krieg gezogen werden

Die Regierung in Beirut fürchtet eine mögliche Ausweitung des Konflikts. "Wir sind sehr besorgt, die Libanesen wollen nicht hineingezogen werden, selbst die Hisbollah möchte nicht in einen regionalen Krieg hineingezogen werden", sagte der geschäftsführende Außenminister, Abdallah Bou Habib. Man wolle eine Eskalation verhindern.

Bou Habib sagte dem britischen Radiosender BBC 4, dass seine Regierung mit der Schiitenmiliz Hisbollah spreche, um "sie davon zu überzeugen, dass sie nicht selbst reagieren sollte".