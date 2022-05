Hirschhausen: Christen müssen beim Klimaschutz vorangehen

TV-Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen sieht für Christen eine besondere Chance und auch Verpflichtung, das Klima zu schützen und für mehr Gerechtigkeit weltweit zu sorgen. Christen hätten in ihrer DNA ein weniger materialistisches Weltbild, seien weltweit vernetzt und trügen im Kern die Idee der Nächstenliebe in sich, sagte er am Donnerstag beim Katholikentag in Stuttgart.

"Übernächstenliebe" für Menschen in der Dritten Welt

Neben der Nächstenliebe müsse aber auch die "Übernächstenliebe" noch stärker Beachtung finden, fügte er hinzu. Damit meine er die Rücksicht auf die Menschen in den weit entfernten armen Ländern des Südens. Diese hätten oft am meisten unter dem Klimawandel zu leiden, obwohl sie in der Regel am wenigsten dazu beigetragen hätten.

Klima ist wie warmes Bier

"Klima ist wie Bier - zu warm ist scheiße", beschrieb der Gründer der Stiftung "Gesunde Erde - Gesunde Menschen" anschaulich die Folgen der Erderwärmung. Außerdem kritisierte er den hohen Fleischkonsum, der besonders schädliche Auswirkungen auf das Weltklima habe:

"Wenn jeder von uns zu jedem Kilo Fleisch an der Theke auch noch die 20 Kilo Gülle ausgehändigt bekäme, die die Produktion verursacht hat, würden wir sicher endlich weniger Fleisch essen." Eckart von Hirschhausen

Der TV-Star rief zudem auf, weniger Auto zu fahren und möglichst auf Flugreisen zu verzichten. Mit diesen und ähnlichen Arten der Solidarität könne sich die ältere Generation auch revanchieren für Verzicht und Rücksicht der jüngeren Generation in der Corona-Zeit.