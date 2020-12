"Himmel und Hölle": UN-Generalsekretär Guterres im Bundestag

Es dauerte nur wenige Sekunden, da bekam António Guterres für seine Rede im Bundestag den ersten Applaus: "In diesem Haus möchte ich aus dem Herzen sprechen – und auf Deutsch". Und was das Herz nicht nur des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, sondern der gesamten Menschheit derzeit bewegt, ist die Corona-Pandemie – und deren Folgen:

"Die Armut nimmt zu, Hungersnöte drohen, der Fortschritt bei der Gleichstellung der Frau wurde um Jahre zurückgeworfen." Stellt Guterres fest und will es bei dieser entmutigenden Diagnose doch nicht belassen, sondern auch von der Hoffnung sprechen. Und Hoffnung macht derzeit eben auch – der Impfstoff. Ausdrücklich spricht der Portugiese den Gründern der deutschen Firma 'Biontech' seine tiefe Anerkennung aus. Und mahnt: "Jetzt ist es wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Sie müssen überall und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein." Guterres‘ Traum: Ein Impfstoff, der den Menschen gehört.

Guterres spricht sich gegen Fake-News aus

Doch während der UN-Generalsekretär vom Virus spricht, spricht er auch vom 'Virus der Fehlinformation', gegen das man vorgehen müsse: "Auf der ganzen Welt beobachten wir, wie Populismus Wissenschaft ignoriert und die Menschen irreführt."

Deutschland hingegen, lobt Guterres, habe sich beim Steuern durch die Pandemie von der Wissenschaft leiten lassen. Besonnen, mitfühlend und weise hätten Kanzlerin Merkel und die Bundesregierung gehandelt: "Studien belegen, dass Führung von Frauen während der Covid-Pandemie zu effektiveren Resultaten geführt hat."

Lob für Deutschlands Friedensbemühungen

Überhaupt sprach der UN-Generalsekretär nicht nur auf Deutsch, sondern auch ausgiebig und anerkennend über Deutschland - und dessen Rolle in der Welt. Über dessen Friedensbemühungen in Libyen, in Afghanistan, in der Sahel-Region, in der Ostukraine, um nur einige zu nennen. Eine 'Säule des Multilateralismus' sei die Bundesrepublik. Wo es doch weltweit immer mehr Abschottung gebe. Und eine Zunahme von Hetze, Antisemitismus, islamfeindlichem Fanatismus: "Wir wissen aus der Geschichte, dass eine Politik, die auf Wut setzt, in die Katastrophe führt."

Asylpolitik und Klimaziele wieder mehr in Fokus rücken

Auf Einladung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sprach Guterres im Parlament. Schäuble wiederum nutzte den Anlass – das 75-jährige Bestehen der Vereinten Nationen – um Europa und die EU daran zu erinnern, dass die sich etwas weniger um sich selbst drehen und stattdessen ihre Verantwortung für die Nachbarschaft und in der Welt wahrnehmen sollten: "Die Energie etwa, die derzeit in die Verhandlungen um den Brexit fließt, bräuchte es ja vielleicht noch mehr, um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hervorzubringen. Oder unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Flüchtlings- und Asylpolitik zu leisten, uns für die Umsetzung der Pariser Klimaziele einzusetzen."

Gegründet wurden die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg – mit dem Ziel, den Planeten zu einem friedlicheren Ort zu machen, auf dem eben nicht das Recht des Stärkeren gelten möge. Dass hier noch viel Arbeit vor der Weltgemeinschaft liegt, weiß auch der UN-Generalsekretär. Und Bundestagspräsident Schäuble zitierte einen der Vorgänger von Guterres, den Schweden Dag Hammarskjöld. Der hatte einst gesagt: "Die UNO wurde nicht gegründet, um uns in den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren."