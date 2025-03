Hilfswerke warnen vor großen Lücken beim Bevölkerungsschutz

Deutschland hat aus Sicht von fünf großen Hilfswerken ein Problem: Hierzulande ist man nicht ausreichend darauf vorbereitet, die Bevölkerung im Krisenfall zu schützen. In einem heute vorgestellten Papier fordern das Deutsche Rote Kreuz (DRK), der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst deshalb eine umfassende und umgehende Stärkung des Zivil- und Bevölkerungsschutzes.

Sechs Kernforderungen für besseren Bevölkerungsschutz

Denn Krisen gibt es aus Sicht der Organisationen viele - und sie würden zunehmen: wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Konflikte, hybride Kriege, Natur- oder Umweltkatastrophen. In diesen Bereichen sei man "komplett unzureichend aufgestellt", erklärte DRK-Generalsekretär Christian Reuter. Die nächste Bundesregierung müsse dem Thema daher mehr Aufmerksamkeit schenken und konkrete Maßnahmen ergreifen.

Die Hilfsorganisationen formulieren sechs Kernforderungen. An erster Stelle steht ein einheitliches Krisenmanagement mit standardisierten Verfahren, gemeinsamer Ausbildung und regelmäßigen Übungen. Ein Nationaler Sicherheitsrat mit Sitz im Kanzleramt sei hierfür ein Modell, sagte Martin Schelleis, Bundesbeauftragter der Malteser für Krisenresilienz. Dieser sei zusätzlich gedacht. Es gehe darum, bei nationalen Lagen schnell und unbürokratisch eine bundesweit agierende Stelle zu haben.

Ehrenamt und Bundesfreiwilligendienst sollen massiv gestärkt werden

Zugleich müssten die rechtlichen Rahmenbedingungen modernisiert werden. Es brauche bundeseinheitliche Regelungen zur Freistellung, sozialen Absicherung und finanziellen Entschädigung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Für sie sollten aus Sicht der Hilfsorganisationen künftig die gleichen Regelungen gelten wie für Menschen, die sich beim Technischen Hilfswerk (THW) und der freiwilligen Feuerwehr engagieren.

Auch der Bundesfreiwilligendienst und die Koordination des Ehrenamts müssten gestärkt werden, ergänzte die DLRG-Präsidentin Ute Vogt. "Wir kämpfen beim Bundesfreiwilligendienst um jede Stelle und jeden Euro", so Vogt mit Blick auf den Vorschlag einer allgemeinen Dienstpflicht. Es sei daher wichtig, erst einmal die etablierten Programme besser und nachhaltiger zu fördern, bevor ein weiterer Schritt überdacht werden sollte. Wichtig sei es auch vorher zu überdenken, wer, wann und wofür benötigt werde.

Hilfswerke gehen von "vergleichsweise überschaubaren" Kosten aus

Grundsätzlich braucht es aus Sicht der Hilfswerke vor allem auch eine bessere finanzielle Ausstattung für den Schutz der Bevölkerung. Der Anteil des Bundeshaushalts für den Bevölkerungsschutz müsse dauerhaft auf mindestens 0,5 Prozent, also etwa 2,4 Milliarden Euro angehoben werden. Dies sei relativ zu anderen Bereichen eine sehr überschaubare Summe.

Malteser-Vertreter Schelleis: Müssen Risiken ungeschminkt darstellen

Zugleich müsse die gesellschaftliche Resilienz der Bevölkerung verbessert werden. Hierfür brauche es mehr Bildungs- und Informationsprogramme für Selbstschutzmaßnahmen, am besten bereits für Kinder an Schulen. Die Bereitschaft sei da, so Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe. Entscheidend sei es, früh und regelmäßig zu schulen. Es gehe dabei einerseits um Erste-Hilfe-Maßnahmen, aber auch um den richtigen Umgang mit Hochwasser, Stromausfällen oder Vorratshaltung.

Um die Bevölkerung von der Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen zur Stärkung der Krisenresilienz zu überzeugen und zu eigenen Vorsorgemaßnahmen zu motivieren, sei es notwendig, bestehende Risiken "ungeschminkt" darzustellen, appelliert Martin Schelleis, der auch General a.D. ist.

Bayern plädiert für medizinische Vorbereitung auf Kriegsfall

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) fordert ein bundesweites Programm zur Vorbereitung der medizinischen Versorgung auf einen Kriegsfall. Es gehe darum, das Gesundheitssystem auf alle Arten von Krisen vorzubereiten: "Denn eine intakte Gesundheitsversorgung ist für die Verteidigung eines Landes ebenso wichtig wie die Bundeswehr."

In Bayern habe sie bereits die Kliniken gebeten, Auskunft über den Stand ihrer Alarm- und Einsatzplanung für den Ernstfall zu geben, berichtete die Ministerin. Hilfsorganisationen seien zudem dabei, Pflegeunterstützungskräfte für den Ernstfall auszubilden.

Krisenvorsorge hört nicht bei den Bundesgrenzen auf

Letztlich müsse aber auch der Blick über die deutschen Grenzen hinaus gerichtet und die internationale Zusammenarbeit ausgebaut werden: Krisen machten keinen Halt an Landesgrenzen, so die Mahnung der Hilfswerke. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass Deutschland krisenfester werden muss. "Ohne entschlossenes politisches Handeln droht Deutschland den Herausforderungen der Zukunft nicht gewachsen zu sein." Und der Handlungsbedarf sei dringend.