Hilfswerk: Klimawandel treibt Menschen in Ostafrika zur Flucht

All ihre Ziegen seien gestorben, erzählt Akalale. Auch jene, die sie auf der Suche nach Futter zu weit entfernten Weideplätzen gebracht haben, hätten es nicht geschafft. "Diese Dürre ist schlimmer als alle anderen." Früher hätten sie von ihren Tieren gelebt, die sie mit Milch und Fleisch versorgt haben.

Die Frau gehört den Turkana an, einer Volksgruppe im Nordwesten des ostafrikanischen Landes Kenia. Bei den Turkana leben viele als nomadische Viehhirten. Seit zwei Jahren hat es in der Turkana-Region - wie auch in anderen Teilen Ostafrikas - zu wenig und zu unregelmäßig geregnet. Hunderttausende Ziegen, Schafe und Kamele sind verendet, Wasserstellen ausgetrocknet.

Vereinten Nationen: Verheerendste Dürre seit 40 Jahren

Schon jetzt sprechen die Vereinten Nationen von der verheerendsten Dürre seit vier Jahrzehnten. Die Prognosen für die fünfte Regenzeit in Folge, die eigentlich jetzt beginnen sollte, sind ebenso schlecht. Klimafachleute gehen davon aus, dass solche langen Trockenphasen infolge des Klimawandels zunehmen. Angesichts der immer häufiger wiederkehrenden langen Trockenphasen sei es für viele Menschen kaum noch möglich, sich anzupassen. Als Folge suchten vor allem nomadisch lebende Hirten zunehmend Zuflucht in Vertriebenenlagern in der Nähe von Städten.

Obwohl sie kaum etwas dazu beigetragen haben, bedroht die Erderwärmung damit die traditionelle Lebensweise der Viehhirten, aber auch von Kleinbäuerinnen, die auf den Regen angewiesen sind. In ganz Ostafrika nimmt der Hunger wieder zu, warnen die Vereinten Nationen. Bis zu 20 Millionen Menschen sind bedroht.

Hilfsorganisationen dringen auf mehr Unterstützung für Ostafrika

Angesichts der verheerenden Dürre in Ostafrika dringen internationale Hilfsorganisationen auf mehr Hilfe für die Krisenregionen. Die Programme von Hilfsorganisationen seien massiv unterfinanziert, sagte der Nothilfedirektor des "International Rescue Committee" (IRC) für die Region, Shashwat Saraf, dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Nairobi. In Somalia, Kenia und Äthiopien seien mehrere Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit bedroht. Manche Haushalte hätten nicht einmal eine Mahlzeit pro Tag zu Verfügung. Im August hatte die Bundesregierung beschlossen, dass Deutschland 800 Millionen Euro im Kampf gegen den Hunger bereitstellt.

WHO warnt vor humanitärer Krise in Äthiopien

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt jedoch vor einer weitreichenden humanitären Krise in Äthiopien. Mittlerweile seien mehr als 13 Millionen Menschen im Norden des Landes am Horn von Afrika auf Hilfe angewiesen, erklärte Altaf Musani, Direktor für Interventionen bei gesundheitlichen Notfällen der WHO. Der überwiegende Teil der betroffenen Personen seien Frauen und Kinder.

Neben akuter Unterernährung beobachtet die UN-Organisation die Verbreitung von Krankheiten wie Cholera und Malaria mit großer Sorge. Auch die Zahl der Masernfälle sei zuletzt massiv gestiegen.

Sieben Millionen mangelernährter Kinder

Der IRC-Nothilfedirektor Saraf zeigte sich vor allem besorgt über die zunehmende Zahl mangelernährter Kinder. In Kenia, Äthiopien und Somalia seien mehr als sieben Millionen Jungen und Mädchen betroffen. "Wir haben schon Kinder sterben sehen." Saraf, der schon für andere humanitäre Organisation unter anderem in Afghanistan gearbeitet hat, sagt, eine Krise solchen Ausmaßes habe er noch nicht erlebt. "Wenn ich mir die Zahlen anschaue, denke ich immer noch, irgendwas ist falsch. Aber wenn man mit den Menschen in den betroffenen Gemeinden redet, wird deutlich, dass es die Realität ist."