Hilfe für Obdachlose: Münchner Kältebus startet wieder

Die Temperaturen sinken, die Kälte kriecht einem nachts schon in die Knochen, wenn man draußen unterwegs ist. Jetzt startet der Kältebus München wieder in die Saison. Gründer Berthold Troitsch ist mit 15 Ehrenamtlichen fast täglich bis 22 Uhr auf Münchens Straßen unterwegs, um Obdachlose mit Selbstgekochtem zu versorgen und mit ein paar freundlichen Worten.

"Wir stellen das Essen nicht einfach nur hin", sagt Berthold Troitsch. Die Arbeit habe etwas mit Wertschätzung zu tun, die man den Menschen entgegenbringe: Etwa zu fragen, ob sie überhaupt etwas essen wollen und ob es Tee oder Kaffee sein solle. "So werden sie ernst genommen und fühlen sich nicht nur als Bittsteller."

Der Kältebus wird freudig begrüßt

In einer Unterführung nahe der Bavaria muss Troitsch nicht lange fragen. Sobald der Kältebus um die Ecke biegt, grölen 8 slowakische junge Männer los und rennen zum Bus. Vermutlich sind sie als Tagelöhner in München, schätzt Troitsch und gibt sogar Nachschlag, weil es den Männern so gut schmeckt. Spätzle mit Schweinefleisch und Gemüse sowie als Nachtisch Früchtequark.

Alles frisch zubereitet, auf Konserven verzichten Troitsch und das Kältebusteam weitgehend. Weil alles selbst gekocht wird, beginnt die Schicht der Ehrenamtlichen bereits um 17 Uhr. "Es schmeckt einfach besser und ist vitaminreicher, wenn wir alles frisch zubereiten", sagt Troitsch.

Der Kältebus bekommt Lebensmittelspenden

Von einem Discounter bekommt er die frischen Lebensmittel gespendet. 15 Stationen fahren Troitsch und Helferin Sabrina Shephard heute an und liefern insgesamt 50 Portionen aus. Zu Beginn der Saison spüren sie ihre "Kunden" erst langsam wieder auf. Sind Neue angekommen in der Stadt? Gibt es Treffpunkte, die im vergangenen Jahr noch nicht auf ihrer Route waren? Der Kältebus hat sich zum Motto gemacht, nicht nur die großen Hotspots anzufahren, sondern in den Hauseingängen und Passagen einzelne Obdachlose zu besuchen.

Einen Ungarn, der seit zehn Jahren auf der Straße lebt, zum Beispiel. Er sei dankbar für solche Menschen, die die Obdachlosen nicht vergessen, sagt er und legt dabei seine Hand zum Abschied aufs Herz. Mit Tee und warmen Essen gestärkt, komme er gut durch die Nacht, sagt er.

Helferin: "Die eigenen Probleme werden klein"

Sabrina Shephard, die ehrenamtlich beim Kältebus arbeitet, berichtet : "Vorhin war auch jemand da, der gesagt hat, heute ist für ihn wie Weihnachten, weil ich ihm eine Packung Butterkekse in die Hand gedrückt hab." Es sei tatsächlich so, dass einem die eigenen Probleme, die man im Alltag habe, danach unglaublich klein vorkämen.

Am Isartor treffen Troitsch und Shephard dann auf einen alten Bekannten. Sie nennen ihn Uli. Uli, früher Ingenieur, habe zweieinhalb Jahre auf der Straße gelebt, erzählt er. Auf einem Spielplatz in einer Holzhütte. "Mit Hilfen wie dem Kältebus kann man das überleben", sagt Uli. Er hat zwar jetzt eine Unterkunft, aber für Lebensmittel reicht das Geld noch nicht.