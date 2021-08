Hilfe für Hochwasser-Opfer: Betroffene beklagen Behördenversagen

Auch knapp drei Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe im Westen Deutschlands ist für die Menschen in der Region an Normalität nicht zu denken. Noch immer kämpfen sie mit den Folgen des Jahrhundert-Hochwassers. Häuser müssen weiter von Schlamm befreit, Sperrmüll entsorgt und Straßen gereinigt werden. Auch Personen werden immer noch vermisst.

Bei einem Besuch im Hochwassergebiet von Swisttal bei Bonn machten sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) heute ein Bild von den Aufräumarbeiten. CDU-Kanzlerkandidat Laschet wurde dabei aber zum Ziel zahlreicher wütender Betroffenen. Sie werfen ihm Behördenversagen vor.

Hochwasser-Opfer beklagen fehlende Hilfe

Vor allem die ausbleibende Unterstützung vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen bringt viele der Anwohner in Rage. Bislang habe er weder Unterstützung von der Landesregierung noch von der örtlichen Verwaltung gesehen, klagte ein Mann. Stattdessen hätten junge Leute beim Aufräumen geholfen. "Versprechen gelten hier nichts, Herr Laschet", wehrt ein anderer dessen Erklärungen und Hilfsankündigungen ab - unter dem Applaus der umstehenden Bürger.

In Swisttal habe es keine Alarmierungen vor dem Unwetter gegeben. "Unsere Verwaltung ist ein riesengroßer Versager", schimpft Paul Greve, der noch in seiner blauen Latzhose im Einsatz ist. "Sie werden es bei der Wahl merken", droht er mit Fingerzeig auf den CDU-Chef. Niklas Hart, ein 20 Jahre alter Anwohner, sagt über Laschets Auftritt: "Er guckt sich die Sachen an. Aber er könnte auch in seinem Büro einfach direkt sitzen und die Container hierhin bestellen. Dafür muss er doch nicht hier sein. Das ist einfach ein Wahlkampfauftritt. Während des Hochwassers hat gar nichts geklappt."

Wiederaufbaufonds im Fokus

Laschet versuchte zu beschwichtigen. Er wisse, dass das jetzt sein Job sei, auch Container schnell und unbürokratisch zu besorgen, betonte er im Disput mit Anwohnern. "Das hat mit Wahlkampf 0,0 zu tun". Der Kanzlerkandidat der Union versicherte mehrfach, er sei vor Ort, um sich ein Bild zu machen, und werde sich um Unterstützung kümmern. Die betroffenen Regionen bräuchten schnelle Soforthilfe. "Dann kommt die große Aufgabenstellung: der Wiederaufbau. Da werden Bund und Land zusammenarbeiten. Und da arbeiten wir auf Hochtouren, dass es bald Entscheidungen auf der Bundesebene gibt", sagte der CDU-Regierungschef.

Ein geplanter Wiederaufbaufonds soll nach dem Willen Laschets per Bundesgesetz geregelt werden. "Damit ist nämlich verlässlich für alle, die jetzt auf Geld warten, gesichert, dass dieses Geld auch kommt." Den politischen Beschluss zum Wiederaufbaufonds soll die Ministerpräsidenten-Konferenz am 10. August fassen, schlug der Ministerpräsident als Zeitplan vor. Die Schätzung der Schäden solle bis zu diesem Zeitpunkt möglichst abgeschlossen sein. Die Bundesregierung könne dann das Gesetz vorbereiten - ähnlich wie es bei der Flut in Ostdeutschland vor einigen Jahren bereits erprobt worden sei.

Kommunen sollen entlastet werden

NRW-Ministerpräsident Laschet sprach sich zudem für eine Sonderregelung der Insolvenzordnung zugunsten der Hochwasseropfer aus. Er wolle eine entsprechende Rechtsveränderung bei der Bundesregierung erwirken, kündigte der CDU-Bundesvorsitzende an. Den von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Kommunen sagte Laschet eine Übernahme der Müllentsorgungskosten durch den geplanten Wiederaufbaufonds zu. Die Erstattung sei vollumfänglich, betonte der Ministerpräsident.

Auf Initiative des CDU-Vorsitzenden soll sich auch der nordrhein-westfälische Landtag kommende Woche in zwei Sondersitzungen mit Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe befassen.

Staatsanwaltschaft in Rheinland-Pfalz prüft Ermittlungsverfahren

Infolge des Jahrhundert-Unwetters Mitte Juli gab es allein in Nordrhein-Westfalen 47 Todesopfer. Hinzu kamen enorme Sachschäden. Von vielen Seiten waren mangelhafte Kommunikation und zu späte Warnungen an die Bevölkerung kritisiert worden. In Bayern war vor allem das Berchtesgadener Land von Starkregen und Sturzfluten betroffen.

Hart getroffen wurden auch Teile von Rheinland-Pfalz. Dort wurden bislang 138 Personen gezählt, die infolge Flutkatastrophe ums Leben kamen. Weiterhin vermisst werden 26 Bewohner. Und auch hier steht der Vorwurf im Raum, dass Anwohner nur unzureichend gewarnt wurden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft deswegen nun die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Konkret gehe es um um möglicherweise unterlassene oder verspätete Warnungen oder Evakuierungen der Bevölkerung, wie die Behörde mitteilte.

Vorwurf: Katastrophenfall zu spät ausgerufen

Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll trotz präziser Warnungen erst spät der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Kreisverwaltung habe neben online veröffentlichten Informationen im Laufe des Abends mehrere automatisierte E-Mails des zuständigen Landesamts für Umwelt erhalten, in denen auch der prognostizierte enorme Pegelstand von fast sieben Metern mitgeteilt worden sei, heißt es in dem Bericht. Die Kreisverwaltung wollte diesen Bericht am Sonntag nicht kommentieren und verwies auf einen späteren Zeitpunkt.

Die Prüfung werde etwas Zeit benötigen, erklärte Oberstaatsanwalt Harald Kruse. "Zum einen wäre es fatal, Menschen, die in der Katastrophennacht sicherlich schwierige Entscheidungen zu treffen hatten, auf einer unvollständigen Tatsachengrundlage mit Ermittlungen zu überziehen", erklärte er. Zum anderen gelte, dass Ermittlungen gegebenenfalls umso zielgerichteter geführt werden könnten, je fundierter der Anfangsverdacht geklärt werde.