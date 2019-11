Hilfe für Bihać: BRK bringt Güter nach Bosnien-Herzegowina

Rückwärts fährt ein Laster des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) mit Berchtesgadener Kennzeichen durch das Hallentor in Bihać, kommt vor den wartenden Helfern zum Stehen und stellt den Motor ab. Draußen auf dem regengetränkten Hof stehen vier weitere LKW des BRK. Die insgesamt 30 Tonnen Hilfsgüter, die das bosnische Rote Kreuz unterstützen sollen, werden zügig ausgeladen.

Peter Hoffmann, seit 44 Jahren ehrenamtlicher Rotkreuz-Helfer aus Augsburg, ist mit dem Konvoi am Mittwochnachmittag hier im Nordwesten von Bosnien-Herzegowina angekommen. "Wir haben Decken dabei und Betten, dass die Menschen nicht mehr auf dem Boden schlafen müssen", erzählt er. "Wir haben Kleidung mit dabei und Schuhe. Wir haben einen edlen Spender, der uns neue Ware gespendet hat."

Hotspot für Flüchtlinge auf der Balkanroute

Der Nordwesten von Bosnien-Herzegowina ist seit anderthalb Jahren Anziehungspunkt von Flüchtlingen und Migranten, die über die nahe gelegene Grenze ins EU-Land Kroatien und von dort weiter nach Westeuropa wollen.

Das Rote Kreuz Bihać, das nur über sehr begrenzte Ressourcen verfügt, verpflegt seitdem jeden Tag mehrere tausend Menschen mit warmen Mahlzeiten. Die Migranten sind in den Flüchtlingslagern der Stadt und des Kantons Una Sana untergebracht.

Schlangestehen in strömendem Regen

Günther Geiger aus Augsburg, der als Einsatzleiter des Bayerische Rote Kreuz seit langen Jahren internationale Einsätze durchführt, steht in Vučjak, dem provisorischen Flüchtlingscamp der Stadt Bihać, das auf einer ehemaligen Müllkippe errichtet wurde. Hunderte Männer stehen in einer langen Warteschlange vor der Essensausgabe, es regnet in Strömen.

Geigers geschulter Blick geht über die Zelte, die auf dem blanken, schlammigen Boden stehen, er schaut zum einzigen Wassertank, zu den wenigen WC- und Duschcontainern. Er kennt sie, denn sie stammen noch aus einer Spendenaktion aus dem Landkreis Augsburg und wurden vor einem Jahr nach Bihać gebracht.

"Es fehlt an allem. Es fehlt am Nötigsten. Wenn wir die Menschen an sich anschauen, die völlig ungenügende Bekleidung, was die Witterung anbelangt, das Schuhwerk, die Zelte innendrin selbst. Die Flüchtlinge schlafen am Boden. Die Versorgung, wenn überhaupt, mit einer warmen Mahlzeit pro Tag, mangelhafte sanitäre Einrichtungen." Günther Geiger, Einsatzleiter des Bayerischen Roten Kreuzes, Augsburg

30 Tonnen Hilfsgüter - und doch zu wenig

Am Vormittag fährt ein Tanklastzug ins Camp und füllt eine große blaue Plastikzisterne mit Trinkwasser auf. Strom gibt es nicht. Mit Sonnenuntergang fällt das Camp, in dem sich derzeit rund 700 Flüchtlinge und Migranten aufhalten, in komplette Dunkelheit.

Ein junger Mann aus Pakistan erzählt von der Kälte der Nacht, in der er nicht schlafen kann: "Es geht mir hier nicht gut", sagt er. "Ich habe keine Decke, keinen Platz zum Schlafen. Ich schlafe auf dem Boden, im Regen."

Sie hätten alles dabei, sagt der krisenerprobte BRK-Einsatzleiter Günther Geiger: Betten, Schlafsäcke, eine Feldküche, Bekleidung, Winterjacken und Schuhe. Aber: "Wenn ich die über 30 Tonnen sehe, die wir haben und die Bedürfnisse, die wir hier haben, allein in diesem Lager, dann ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein."