Hier verliert keiner: "Dorfromantik" ist Spiel des Jahres 2023

Das Brettspiel "Dorfromantik" ist zum Spiel des Jahres 2023 gekürt worden. Das "idyllische Legespiel" nehme den "Druck aus dem Alltag", erklärte die unabhängige Jury bei der Verleihung der Auszeichnung. Es handele sich um ein "kooperatives Wohlfühlspiel", das von Partie zu Partie "neue, spannende Ziele" stecke, zugleich könne man aber nie verlieren. Das von Michael Palm und Lukas Zach entwickelte Spiel ist für ein bis sechs Menschen ab acht Jahren geeignet.

Brettspiel-Variante des Videogames "Dorfromantik" ausgezeichnet

Das zum Spiel des Jahres gekürte "Dorfromantik" ist die Brettspiel-Umsetzung des mehrfach ausgezeichneten gleichnamigen Videospiels. Das Videospiel hatte in der Pandemie einen regelrechten Boom erfahren und 2021 in zwei Kategorien den "Deutschen Computerspielpreis" gewonnen. Zach und Palm hatten damals bereits ein Legespiel in der Planung. "Wir haben die letzten Tage wirklich gelitten und sind so glücklich - es ist unglaublich", freute sich Zach bei der Preisverleihung.

Im Rennen um den renommierten Titel hat sich der Sieger gegen die ebenfalls nominierten Spiele "Fun Facts" von Kasper Lapp und "Next Station London" von Matthew Dunstan durchgesetzt. Bei "Dorfromantik" müssen die Spielerinnen und Spieler mit Plättchen eine idyllische Landschaft geschickt zusammensetzen und gemeinsam Aufgaben bewältigen, um Punkte zu sammeln und fünf geheime Boxen freizuschalten.

Kinderspiel des Jahres ist "Mysterium Kids"

Zum Kinderspiel des Jahres 2023 ernannte die Fachjury das Spiel "Mysterium Kids" von Antonin Boccara und Yves Hirschfeld. Es handelt sich um ein akustisches Assoziationsspiel für zwei bis sechs Kinder ab sechs Jahren. Das Tamburin fasziniere die Kinder sofort, erklärte die Jury. "Kombiniert mit der Herausforderung, passende Geräusche zu erzeugen und dem genauen Zuhören, entsteht eine einzigartige Atmosphäre", begründete sie ihre Auswahl.

Der an erfahrene Spielerinnen und Spieler gerichtete Preis Kennerspiel des Jahres 2023 ging an das Turnierspiel "Challengers!" von Johannes Krenner und Markus Slawitschek. Es lasse den Spieleabend zum Event werden und sei "spannend und turbulent bis zum letzten Duell zwischen den beiden Besten. "Vor allem große Gruppen haben Spaß an der aufgeladenen Turnier-Atmosphäre, die durch die immer wieder neu zusammengesetzten Einzelfehden entsteht", erklärte die Jury. Es kann von einer bis acht Personen ab zehn Jahren gespielt werden.

Spiel als Kulturgut

Der Verein "Spiel des Jahres" hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Kulturgut "Spiel" in der Gesellschaft und in Familien zu fördern. Die gleichnamige Auszeichnung wird seit 1979 vergeben. Seit 2001 gibt es den Preis "Kinderspiel des Jahres", seit 2011 auch die Auszeichnung "Kennerspiel des Jahres".