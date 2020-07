Hessens Polizeipräsident wegen Droh-Mail-Affäre zurückgetreten

Der hessische Landespolizeipräsident Udo Münch ist im Zusammenhang mit der Affäre um Droh-Mails zurückgetreten. Münch sei frühzeitig darüber informiert worden, dass Drohmails an die Linken-Politikerin Janine Wissler in Verbindung mit einer Abfrage an einem Polizeicomputer stehen könnten. Er werfe sich vor, diese Information nicht weitergegeben zu haben.

Informationen zur Datenabfrage zurückgehalten

Der Rechner, von dem die unberechtigte Abfrage ausgegangen sein soll, steht offenbar in einem Polizeirevier in Wiesbaden. Welcher Polizist die Daten von Wissler abgefragt habe, ist bislang unklar. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte vergangenen Donnerstag gesagt, dass er erst einen Tag zuvor von der Datenabfrage erfahren habe.

