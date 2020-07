Hessen schlägt steuerliche Pauschale für Homeoffice vor

Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat vorgeschlagen, Beschäftigte im Homeoffice steuerlich zu entlasten. Arbeitnehmer sollten ihre Kosten über eine einfache Pauschale steuerlich geltend machen können, regte Boddenberg in Wiesbaden an.

Boddenbergs Vorschlag: "Wer im Homeoffice arbeitet, soll für jeden vollen Tag einen Pauschalbetrag von 5 Euro, maximal 600 Euro im Jahr als Werbungskosten abziehen können".

Arbeitsplatz müsse keine Voraussetzungen erfüllen

Um die Pauschale zu erhalten, müsse der Arbeitsplatz in der Wohnung keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. Ob am Küchentisch, in einer Arbeitsecke oder in einem getrennten Raum gearbeitet wird, mache dafür keinen Unterschied: "Arbeitnehmer, die grundsätzlich sowohl die Voraussetzungen für die neue Pauschale als auch für den aktuell geltenden Abzug für ein Arbeitszimmer erfüllen, haben damit letztlich ein Wahlrecht".

Zuständigkeit liegt beim Bund

Steuergesetze liegen in der Zuständigkeit des Bundes. Dort ist eine solche Entlastung für Beschäftigte im Homeoffice bislang nicht geplant. Für Arbeitnehmer ist es schwierig, beim Finanzamt ein Arbeitszimmer anerkannt zu bekommen. Es gelten enge Voraussetzungen.

Der hessische Minister sieht seinen Vorschlag als Ergänzung zu den bestehenden Regelungen, der dabei helfen kann, "die in der gegenwärtigen Praxis häufigen Konflikte mit dem Finanzamt bei den Arbeitszimmerkosten zu befrieden". "Die neue Regelung würde also beiden Seiten helfen: Der Bürger hätte weniger Bürokratie beim Ausfüllen der Steuererklärung und auch die Finanzämter würden entlastet", so Boddenberg.

